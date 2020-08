Comando Sur de EE.UU. ve “con alarma” lo que está haciendo Rusia en Venezuela - Runrun

Este jueves, 13 de agosto, el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Faller aseguró que la influencia de Rusia apoya para que Nicolás Maduro, continúe en el poder.

Faller criticó que desde Rusia sigan manteniendo una postura de apoyo al chavismo venezolano, y encendió las alarmas para estar atentos a cualquier movimiento.

“No puedo describir el tamaño de la amenaza. La influencia rusa es fundamental para sostener a Nicolás Maduro en el poder, miro con alarmas lo que está haciendo Rusia en Venezuela en términos de personal”, insistió Faller.

Durante el foro denominado “Contrarrestar la red global de actividades ilícitas del régimen de Maduro” que llevó a cabo el Atlantic Council, Faller alertó que el “vecindario” se encuentra bajo ataque en la actualidad por los flagelos del crimen organizado y el narcotráfico, para lo que cuenta con el apoyo de los demás países de la región para defender la zona.

“EEUU, Colombia y los aliados seguimos realizando acciones en Centroamérica contra las operaciones de narcotráfico y terrorismo”, manifestó.

El jefe del Comando Sur también denunció que varios países colaboran en las operaciones ilícitas de Maduro.

“El centro de gravedad del Maduro Las actividades ilícitas del régimen son Cuba, Rusia, cada vez más Irán y en un grado menor, China”, expresó Faller.

Por otra parte, Faller afirmó que se mantienen trabajando para combatir el narcotráfico y terrorismo en Centroamérica.

“He's essentially a puppet.”

The center of gravity for the #Maduro regime’s illicit activities are #Cuba, #Russia, increasingly #Iran & to a lesser extent, #China, said #SOUTHCOM’s Adm. Craig Faller at @ACLatAm #ACVenezuela discussion. #Venezuela @WHAAsstSecty @AtlanticCouncil pic.twitter.com/5iUMytewUi

— U.S. Southern Command (@Southcom) August 13, 2020