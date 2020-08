Rafael Simón Jiménez renuncia al CNE - Runrun

Jiménez aseguró que por sus opiniones el cargo “era una camisa de fuerza”

Dos meses después de su nombramiento, Rafael Simón Jiménez renunció a su cargo como vicepresidente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En declaraciones a TalCual, Jiménez señaló que presentará su carta formal ante el Tribunal Supremo de Justicia, para dejar su cargo como rector principal del organismo.

“La razón fundamental es que sentí que la polarización y la situación del país chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige”, dijo en conversación telefónica.

Jiménez agregó que, desde ese punto de vista, «el CNE era una camisa de fuerza».

El ahora exrector afirmó que sus posturas no le trajeron problemas en el directorio del CNE. “Lo dije en una entrevista antes, que yo con esas señoras (las rectoras de tendencia oficialista) he tenido la mejor relación. El tema está en los centros de poder”.

“Desde el primer día se fueron creando situaciones polémicas (producto de sus opiniones públicas). En el CNE nunca ha habido un rector que asumiera temas políticos con posiciones claras, sino que todos mantenían una posición ecuánime y de no opinar. Y yo no puedo. Yo opto por lo que yo soy”, puntualizó.