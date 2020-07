CLAVES | Rafael Simón Jiménez dice que el CNE recibe el mandado hecho desde la «mesita» - Runrun

El rector principal dijo no saber de dónde saldrán los recursos para financiar las elecciones legislativas

Reconoció que el aumento de la cantidad de diputados responde a una “fórmula política” y no matemática

Rafael Simón Jiménez fue juramentado como rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), junto a Tania D´Amelio, José Luis Gutiérrez, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de declarar la omisión legislativa, a petición de los miembros de la mesa nacional de diálogo.

En entrevista para Palabra Hecha Podcast y publicada por TalCual, Jiménez reconoce que las decisiones tomadas en el directorio del CNE, son recibidas desde la mesa nacional de diálogo, donde participa la administración de Nicolás Maduro y partidos minoritarios de oposición.

Una transgresión

Rafael Simón Jiménez calificó las declaraciones de Padrino López como una trasgresión, porque el artículo 328 de la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional debe estar al servicio de la nación y no de una parcialidad política.

“Esta transgresión, creo yo, lo autodescalifica, creo que no hace ninguna gracia. Y si en efecto, es lo que muchos presumen, el objetivo de esta provocación es sacar a la oposición de la ruta electoral creo que la respuesta debe ser todo lo contrario”, aseguró.

El papel del G4

En la entrevista el rector señaló que la oposición venezolana, agrupada en el G4, es una “oposición amaestrada”.

“Ya el gobierno sabe cómo es la reacción instintiva, irracional y mecánica de su adversario. Frente a todas esas provocaciones, cuál sería la respuesta correcta, afirmar la ruta electoral, la ruta cívica, afirmar el sentido que tiene la movilización y el activismo ciudadano”, agregó.

También dijo que la única opción real de los venezolanos es votar. “Quienes llaman a no votar tienen que decirle al país cuál es la ruta. Cada vez que yo escucho a Guaidó decir ´elecciones sin Maduro´ yo también quiero elecciones sin Maduro, pero cómo se hace eso”.

Jiménez criticó la falta de democracia dentro de los partidos políticos opositores. “El Psuv por supuesto es un partido caudillista, fue creado por Chávez como Dios hizo el mundo, a su imagen y semejanza. Pero los partidos de oposición, que deberían reflejar puertas adentro una posición distinta, porque los partidos son la vitrina de la propuesta de país que tú quieres. Aquí hay partidos donde hay que adorar al caudillo, a la mamá del caudillo, a la esposa del caudillo, a los hijos. A mi me angustia la suerte de la democracia venezolana”.

El rector hace un llamado a esos partidos a que se democraticen y den lecciones de democracia.

Situación precaria en el CNE

El vicepresidente del CNE reconoció que dentro del Poder Electoral hay una situación precaria, porque hay trabajadores a los que el sueldo no les alcanza para poder movilizarse, lo que ha provocado una reducción en la nómina.

Indicó que el CNE desde hace algunos años tiene una estructura “acordeón”, que se ensancha con la preparación de las elecciones y luego que pasan se reduce.

Sobre las máquinas de votación, Jiménez señaló que se votará con el mismo sistema de otros años y tiene conocimiento de que el anterior directorio, presidido por Tibisay Lucena, aprobó la compra de 15 mil máquinas de votación, antes del incendio en el galpón de Mariches, para renovación, pero no se había podido ejecutar por falta de presupuesto.

“La semana pasada nos informaron que las máquinas habían sido adquiridas mediante la negociación con un consorcio argentino-venezolano, que se iba a encargar de traer las máquinas de China y que también se encargará de suministrar el software de esas máquinas”, explicó.

Añadió que no tiene conocimiento del proceso, “que debería ser transparente, pero lo que puedo decir es que en diciembre vamos a votar con las mismas máquinas que siempre hemos utilizado”.

Jiménez afirmó que no tiene conocimiento de dónde saldrán los recursos para poder financiar las elecciones legislativas. “Pero sí sé que habrá recursos. El Estado venezolano es inauditable, tú no sabes de dónde salen los recursos, pero salen. Es decir, que el gobierno debe tener alguna caja secreta o algún suministro de fondo. Estoy absolutamente seguro que los fondos van a salir”.

Una fórmula política

En la entrevista el rector principal señaló que el aumento en la cantidad de diputados de la Asamblea Nacional, no fue con una fórmula matemática, “es fundamentalmente una fórmula política”.

“En la sentencia está la fórmula, en primer lugar un ajuste por la estimación de población electoral que el INE la proyecta a diciembre de este año a 32.700.000 de habitantes”, dijo.

Jiménez agregó que en la sentencia del TSJ se establece una serie de principios como la representación proporcional y la pluralidad. “El criterio que utilizan es que como la Constitución es un texto rígido, difícil de modificar, que requiere un proceso especial, la Sala Constitucional puede hacer una interpretación extensiva, incorporando esos principios de mayor representación, pluralidad y diversidad política”.

Sobre la lista nacional señala que es una “representación complementaria nacional” y que no es una circunscripción nacional, por lo cual no se incorporó a los venezolanos en el extranjero para que puedan votar. Además dijo que los partidos regionales no contarán para la lista nacional.

Rafael Simón Jiménez admitió que el sistema de adjudicación sigue siendo injusto, aun cuando se hizo una “corrección”. “Aún así tienen ciertas ventajas partidos que son más grandes que otros, pero el sistema se invierte, tanto así que lo que le sirvió en 2010 al chavismo, le sirvió en 2015 a la oposición”.

Considera que el sistema ideal es uno que refleje fidedignamente número de votos con número de escaños. “Ahora no lo tenemos, pero hay que buscar lo que más se aproxime”.

Partidos políticos excluídos

Otro tema planteado en la entrevista fue el de la participación de todos los partidos políticos. Al ser consultado sobre la situación de Voluntad Popular, Rafael Simón Jiménez indicó que la decisión de habilitar a esa organización le corresponde a la asamblea nacional constituyente.

“Me imagino que conociendo el signo de la maniobra, seguramente lo habilitarán. Por cierto, quiero dejar constancia que he condenado en los términos más categóricos todo lo que sea judicializar la política o que el TSJ intervengan en la vida interna de los partidos”.

También se refirió a otras organizaciones como Redes, Prociudadanos y Vente, señalando que estas no cumplieron estrictamente con los requisitos para legalizarse. “Pero desde que llegué al CNE he tenido un reclamo, porque hay 9 partidos, que cumplieron fases distintas en su proceso de legalización y que yo particularmente he reiterado en el seno del directorio, que deberían tener la oportunidad de participar”.

El acuerdo precocido

Jiménez reconoció en la entrevista que las decisiones tomadas en el CNE son derivadas de la mesa nacional de diálogo. “En cierta forma a nosotros nos llegan las cosas, vamos a decirlo así, precocido”.

“A mi me parece muy bien, porque lo que estamos buscando es reconstituir los acuerdos, el diálogo, la tolerancia y me parece muy bien que todas esas cosas vengan precocinadas por los actores políticos. Eso nos ha facilitado en buena medida, porque ellas (las rectoras) saben cuál son sus posiciones, yo sé cuál es la mía. Creo que no hemos tenido mayores encontronazos, porque la mayoría de esas cosas ya han sido discutidas y acordadas en esa instancia de negociación”, afirmó.

Pandemia

Rafael Simón Jiménez indicó que se publicará una guía de protocolo ante la pandemia de la COVID-19. Sin embargo indicó que la rectora Tania D´Amelio ha hecho una compilación de ejemplos de otras elecciones en el mundo, en medio de esta situación.

“También se acordó una reunión permanente del directorio del CNE con la Comisión del coronavirus que designó el gobierno, y en todo caso hay la idea de extremar todos los protocolos de seguridad para que las elecciones se produzcan en ese ambiente de lo que se conoce como nueva normalidad”, agregó.

Dijo no tener conocimiento de algún caso de COVID-19 dentro del CNE, pero que ciertamente se han extremado las medidas de seguridad en las oficinas. También desmintió que el rector José Luis Gutiérrez estuviera hospitalizado por esa razón, aunque sí indicó que presentó problemas de tensión y cardíacos, que ya se habían presentado en el pasado.

Para ver la entrevista completa puede darle click aquí