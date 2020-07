PasandoLaCuarentena | 8 tráilers de series y películas que no te puedes perder - Runrun

Varias producciones se estrenarán en los próximos días

Durante la cuarentena, además de tener actividades productivas y educativas, es necesario tener momentos de entretenimiento para despejar la mente. Una buena manera es con las series y películas del momento.

El sitio web The Verge, constantemente presenta recomendaciones de las series y películas y más populares, para ayudar a personas, que no tienen alguna actividad para hacer o no se deciden en ver algo.

Para esta semana los tráilers de las próximas producciones a estrenarse son los siguientes:

Muppets Now

Disney hizo un avance completo este año para el nuevo show de los Muppets. El mismo comprende al elenco haciendo su presentación para la serie dentro de una reunión de video. El espectáculo se estrena el 31 de julio.

Proyecto de Poder

La plataforma streaming Netflix apuesta a buscar el éxito con nuevas series y películas. Proyecto de Poder parece ser una de las apuestas. Jamie Foxx y Joseph Gordon-Levitt protagonizan esta oscura película de superhéroes. Se estrenará el 14 de agosto.

Star Trek: Cubiertas inferiores

La cadena CBS dio un giro sobre algunos de los miembros de la tripulación ignorados en un barco de la Flota Estelar. La serie se estrenará el próximo 6 de agosto.

Tesla

El actor Ethan Hawke interpreta a Nikola Tesla en esta película biográfica también involucra a Hawke ocasionalmente de pie contra fondos que parecen de un filme clásico de Hollywood. La película estará disponible desde el 21 de agosto por IFC Films.

¿Cómo fingir una guerra?

Jay Pharoah interpreta a una superestrella al estilo de Kanye que, en una búsqueda para parecerse a un héroe filantrópico, accidentalmente inicia un conflicto real. Su estreno será el 21 de agosto.

Poseedor

Es un thriller de Brandon Cronenberg estilo sobre una asesina que se hace cargo de los cuerpos de otras personas y los usa para hacer sus órdenes. Hasta ahora no hay fecha de lanzamiento.

Lazo de Ted

La cadena Apple TV Plus llega con la nueva comedia con premisa salvaje de un estadounidense que entrena a un equipo de fútbol profesional en Inglaterra. La película está protagonizada por Jason Sudeikis y se estrenará el 14 de agosto.

Se siente buen hombre

Feels Good Man habla con el creador de Pepe the Frog, un también conocido meme de redes sociales, sobre el robo de su creación por parte de los supremacistas blanco. Se estrenará el 4 de septiembre.