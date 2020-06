AN designa nuevos miembros en junta ad hoc de Pdvsa - Runrun

La fracción 16 de Julio salvó su voto en esta designación por considerar que hubo irregularidades

La Asamblea Nacional (AN) aprobó la incorporación del exgerente de Pdvsa y presidente de Unapetrol, Horario Medina, como miembro de la junta directiva de la estatal petrolera.

En la sesión virtual de este martes, 30 de junio, también se aprobó la designación de Javier Ricardo Linares Peña y Luis Antonio Vilchez Gallardo, como miembros principales de la junta.

Medina fue gerente de convenios y operaciones de Pdvsa, entre 1980 y 2002. También fue presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo y actualmente es presidente de Unapetrol, que es un sindicato de trabajadores petroleros.

El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, calificó de “excelente” el nombramiento de Horario Medina. “Horacio es un luchador por la democracia de Venezuela con toda la experiencia técnica y administrativa para esta nuevo reto”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo no todos están conformes con el nombramiento. La fracción 16 de Julio de la AN, se abstuvo en la votación, pues consideran que no se les ofreció con tiempo los nombres, cargos y experiencias de las personas designadas.

“A este desconsiderado proceder (…) se suma una cadena de hechos recientemente vinculados a una de sus filiales, Citgo Petroleum, los cuales han estado rodeados de opacidad y carencia de la debida transparencia que deben tener los actos de esta empresa, tales como han sido: la emisión de nuevos bonos de deuda emitidos por la Junta Directiva de la empresa Citgo”, agregaron.

Igualmente señalaron, sobre Citgo, que existe una ausencia de la ejecución de mecanismos legales de escogencia de contratistas y la inexistencia de un proceso de licitación en la designación del agente financiero privado, que fue quien realizó la emisión de los títulos en el mercado internacional.

Los diputados miembros de la fracción de la AN criticaron la “injustificable desinformación hacia los integrantes de esta fracción y el resto de los diputados de este cuerpo legal, sobre los criterios técnicos que fueron utilizados para distribuir las ayuda económicas, con el supuesto objetivo de ¨combatir la pandemia del COVID-19¨ entre fundaciones y ONG, lo cual se hizo sin el previo conocimiento formal del pleno de este parlamento”.