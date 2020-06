Franklyn Duarte: Unión Europea me sanciona por no apoyar a un corrupto - Runrun

El diputado de la Asamblea Nacional Franklyn Duarte desestimó las sanciones que impuso la Unión Europea (UE) en su contra, al acusarlo junto a otros diputados y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro de actuar contra el funcionamiento democrático del parlamento venezolano.

A través de su cuenta en Twitter, Duarte respondió con burlas e insultos las acciones de la UE, y señaló que la coalición europea le impuso sanciones «por no apoyar a un corrupto», en referencia a Juan Guaidó, presidente de la AN y reconocido por más de 50 países como mandatario interino desde enero de 2019.

Lo IDIOTA nunca se te va quitar, @jguaido las sanciones son el gran error político que por culpa de uds cada día afecta más nuestro pueblo. El único interés que me motiva con firmeza es luchar por mi pais recorriendo todas y cada una de las calles de #Venezuela. Bobolongo!!! https://t.co/WnaXtdoOgw — Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) June 29, 2020

«El 5 de enero tome mi decisión y no me arrepiento. ¡El tiempo hablará! Mientras tanto, no me importan esas sanciones, lo que quiero es luchar por mi país hasta lograr la libertad y la democracia», dijo Duarte.

En respuesta a Guaidó, quien los acusó de «destruir la democracia», el diputado Duarte aseveró que las sanciones «son el gran error político que por culpa de ustedes cada día afecta más nuestro pueblo».

También acusó a los «que promueven las sanciones» de hacerse millonarios a costa de la ayuda humanitaria destinada para el país. «¿Dónde está la plata de la Ayuda Humanitaria? ¿CITGO? ¿Montoneros? ¡Es por todo esto que decidimos apartarnos el 5 de enero de esa farsa!».

Las sanciones de la Unión Europea incluyen una prohibición de viajar al espacio comunitario y un congelamiento de activos en esos países. Franklyn Duarte dijo que no tiene algún interés de viajar a esos países y además aludió que tiene pasaporte vencido y restricciones para renovarlo.

Franklyn Duarte, junto a Luis Parra y José Gregorio Noriega, se autojuramentaron el 5 de enero de este año como junta directiva de la Asamblea Nacional, en un procedimiento que no cumplió los extremos legales del caso. En mayo, el Tribunal Supremo de Justicia los reconoció en dichos cargos lo que fue rechazado por parte de la comunidad internacional.

Que ironías! Por un lado tengo prohibición de salida del país, mi pasaporte vencido y el Gobierno no me permite renovar. Y por otra parte me sanciona la Unión Europea y los EEUU! Mi único interés es seguir trabajando por mi país! — Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) June 29, 2020

Además de estos diputados, fueron sancionadas las «constituyentes» Tania Díaz y Gladys Requena; el jefe del Consejo de Defensa de la Nación, José Adelino Ornelas; el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Juan José Mendoza; el presidente de Conatel, Jorge Eliezer Márquez Monsalve; los fiscales del Ministerio Público Farik Mora y Dinorah Bustamante; y el actual contralor de Maduro, Elvis Amoroso.