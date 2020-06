Borges: Mantener el gobierno interino no puede ser el fin en sí mismo - Runrun

Julio Borges aseguró que la lucha por condiciones electorales sigue vigente

El comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges aseguró que el propósito de la oposición y de la Unidad es sacar a Nicolás Maduro del poder y que “mantener el gobierno interino no puede ser el fin en sí mismo”.

En rueda de prensa, Borges señaló que la razón de ser del gobierno interino y del mandato que tienen actualmente como diputados de la Asamblea Nacional, es poder cambiar de gobierno. “Tomar una decisión de extender el mandato de la Asamblea Nacional o el gobierno interino, es distinto a nuestra razón de ser”.

Igualmente recordó que todavía quedan seis meses de 2020 que se debe aprovechar para lograr el objetivo “Más bien quisiera decirles a los que tienen esa discusión, que tenemos que aprovechar el año 2020 y lograr que se materialice la salida de la dictadura. Hablar del año 2021, como si no quedara la mitad de este año es un error”.

Borges indicó que es una discusión que ya han tenido a lo interino del partido Primero Justicia, sobre la meta y que si el Parlamento y el gobierno interino no se aboca a eso, “todo lo que estamos haciendo es inoficioso”. Señaló que solo sería viable la extensión del periodo legislativo y el gobierno interino si sirve para “sacar a Nicolás Maduro del poder”.

Esta es una opción que ha asomado el procurador especial, José Ignacio Hernández, ante la intervención de partidos políticos de oposición y el nombramiento del directorio del Consejo Nacional Electoral, por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

“Sin posibilidades reales de convocar elecciones competitivas y ante el avance autoritario de Maduro, el mandato de la AN electa en 2015 debe mantenerse como condición necesaria para avanzar en la transición. Ni el vacío de poder ni la entrega al fraude de Maduro son opciones”, aseguró en su cuenta de Twitter.

Borges insiste en condiciones

El también diputado de la Asamblea Nacional rechazó la intervención de la junta directiva de Primero Justicia, por parte del Tribunal Supremo de Justicia.

Julio Borges aseguró que el objetivo de la administración de Nicolás Maduro es provocar la no participación en las próximas elecciones. “Sabemos que todo esto es un ataque de Maduro para impedir que vayamos a elecciones, para impedir que tengamos el triunfo electoral que tendríamos seguramente de haber elecciones limpias”.

Sobre la participación en los próximos comicios, por parte de militantes del partido, Borges indicó que el deseo individual de postularse no es el problema, si no la falta de condiciones electorales.

“No hay árbitros, no hay medios, no hay respeto a la constitución. El mensaje que yo daría es que la lucha por condiciones electorales sigue intacta, el problema no es si alguien desea participar, si no que Venezuela debe rescatar de manera integral un sistema decente y óptimo y que eso sea un patrimonio de conquista y que no retroceda”, aseveró.