Pompeo: Si Maduro sigue en el poder las necesidades del pueblo se descuidan - Runrun

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, consideró que mientras Nicolás Maduro se mantenga en el poder las necesidades del pueblo “se descuidan”.

A través de su cuenta de Twitter, Pompeo escribió: “Cada día que Maduro permanece en el poder es otro día en que las necesidades del pueblo venezolano se descuidan”.

Además, destacó que la comunidad internacional “ha vuelto a apoyar a los venezolanos que sufren el desprecio y la brutalidad de Maduro al recaudar más de $ 600 millones en compromisos de donantes directos”.

También manifestó que EEUU se enorgullece de unirse a los países que brindan apoyo a los venezolanos ante la crisis humanitaria.

Al respecto, señaló que el país norteamericano donó una ayuda de 200 millones dólares “en asistencia humanitaria y de desarrollo”.

Estados Unidos fue el primer país en reconocer el gobierno interino de Juan Guaidó, además de aprobar recursos para apoyar a los migrantes venezolanos y brindar ayuda humanitaria al país por la crisis.

Además de Pompeo, varios funcionarios de EEUU han reiterado en distintas ocasiones que las sanciones impuestas al gobierno de Maduro no impiden el envío de ayuda humanitaria.

Actualmente Venezuela atraviesa una “crisis humanitaria compleja” que engloba escasez de insumos como medicinas, alimentos, hiperinflación, crisis sanitaria y un éxodo masivo de venezolanos.

The U.S. is proud to join donor countries in responding to one of the worst manmade crises in the world with an additional $200 million in humanitarian and development assistance. Together we can save lives and bring about the democratic transition Venezuelans desperately need.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 28, 2020