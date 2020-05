Autopsia confirma que bebé falleció a causa de la vacuna - Runrun

«Ya entregaron los resultados de la autopsia. La muerte fue a causa de la vacuna. No puedo dar detalles, porque no me he leído el informe. En sí, no sé todo lo que dice. El documento lo tiene mi hijo, para todo el papeleo del cementerio. Pero ya nos dijeron que sí tenía que ver con la vacuna», reveló García a El Pitazo.

El cadáver del bebé fue entregado a su padre, Francisco José Poleo, el domingo en la tarde y enviado directamente a la funeraria pagada por la gobernación de Miranda.

García dijo que los funcionarios de la gobernación se comprometieron a hacerle seguimiento a la investigación que ya inició el Ministerio de Salud del régimen de Nicolás Maduro.

«Los de la gobernación de Miranda nos prometieron que iban a llevar las averiguaciones hasta las últimas consecuencias. Que iban a dar con los responsables, sea quien sea. Ellos pagaron los gastos de la funeraria y todo lo del cementerio», expresó la abuela.

Al menor le aplicaron dosis de trivalente viral, que incluye sarampión, rubéola y paperas; fiebre amarilla; pentavalente y polio oral. En el caso de estas últimas eran refuerzos de vacunas aplicadas hace más de nueve meses.