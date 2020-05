Trump: Si quisiera entrar a Venezuela mandaría un ejército - Runrun

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó este viernes 8 de mayo no tener nada que ver con las incursiones registradas en Venezuela.

Durante una entrevista que ofreció a Fox News, Trump expresó: “Si yo quisiera entrar a Venezuela haría un secreto acerca de eso, entraría y no sabrían nada de eso”.

“No mandaría un grupo pequeño, enviaría un ejército”, apuntó el mandatario estadounidense.

Asimismo, señaló que desconoce los detalles del tema, pero presume que fue un “grupo rebelde de varios venezolanos” con gente de otros países.

“Vi sus fotos en la playa y no estaban liderados por George Washington, obviamente”, ironizó.

Al respecto, Trump manifestó que al parecer las personas que se involucraron en las incursiones fueron capturadas antes de tocar tierra.

En ese sentido, expresó: “He dicho que el gobierno no tiene nada que ver con eso y voy a averiguar qué pasó”.

“Si nosotros hiciéramos eso en Venezuela sería ligeramente distinto”, al tiempo que indicó que lo considerarían como “una invasión”.

#AHORA🇺🇸 Trump: “Si llegarámos a hacer algo en #Venezuela no sería de ese modo, sería ligeramente diferente. Lo llamarían invasión…No enviaría un pequeño grupo, no, no. Se llamaría un ejército”. pic.twitter.com/kUKwYp3gM3

— Jorge Agobian (@JorgeAgobian) May 8, 2020