HistoriasDeLaCuarentena (III) | Enseñar para retribuir lo aprendido  - Runrun

Ya se cumplen tres semanas desde que Nicolás Maduro informara sobre la llegada de la pandemia a Venezuela y anunciara una serie de medidas para reducir el riesgo de contagio. Entre esas estaba la suspensión de las clases en todos los niveles educativos.

Para los que están haciendo trabajo de grado, la imposibilidad de reunirse con tutores y asesores pasó a ser un problema que puede ser resuelto con consultas a través de Internet. #HistoriasDeLaCuarentena

José Silva es periodista egresado de la escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) con experiencia en medios digitales y el área corporativa. Su pasión por la comunicación lo llevó a explorar el tema de la docencia y ha sido jurado de trabajos de grado y tutor de tesis en la UCSAR y otras universidades del país. All igual que muchos venezolanos, no ha querido quedarse impávido ante la emergencia sanitaria que está atravesando el mundo y a través de su perfil en Facebook, el también usuario de Twitter @Ghossilva, decidió ofrecer sus servicios y asesorías con el siguiente mensaje: “a propósito de la cuarentena por el COVID-19, estoy a la orden, de manera gratuita, por si algún estudiante necesita asesorías con sus trabajos de grado, tesis o fases de demostración. Me pueden escribir por mensaje directo” y abajo de este mensaje coloca su perfil profesional y su trayectoria laboral. #HistoriasDeLaCuarentena

“Es una forma de retribuir lo que mis profesores me enseñaron a mí y es que muchas veces cuando uno paga por una educación en una universidad, las mayores lecciones de la vida se aprenden de personas que no te cobran nada. Yo soy partidario de que si uno puede enseñar lo aprendido de la misma manera, es resultado es increíble”, dice.

Desde que comenzó la cuarentena, siente que muchos estudiantes quedaron con una cantidad de dudas con respecto a sus estudios que el como profesor puede ayudar a mitigar. “Así como hoy vemos a médicos, psicólogos y otros profesionales de distintas áreas haciendo su labor en esta contingencia que ha generado mucha ansiedad entre la población, yo considero que desde mi parcela que es el área de la comunicación social, también puedo aportar mi grano de arena para contribuir y ayudar en estos momentos difíciles, donde más se necesita la solidaridad humana”, declara Silva.

La incertidumbre que ha generado el desarrollo de la pandemia ha dejado a más de uno preguntándose de dónde vendrán los futuros ingresos necesarios para seguir adelante. La paralización de la economía, despidos masivos y el desplome de las bolsas de los mercados mundiales son algunas de las consecuencias que desde ya se pueden apreciar, motivadas por la crisis global desatada. Todo esto tendrá un efecto en el dia a dia del venezolano. En el caso de José, cuenta con un trabajo que le permite cierta “holgura” para atravesar la emergencia nacional. “Considero mis asesorías gratuitas como la manera en la que puedo apoyar a otros en este momento”.

Expectativas superadas

“No pensé que iba a tener tan buena receptividad pues es un grupo de estudiantes que comparten muchas otras cosas, no necesariamente referente a temas estudiantiles”. Diez personas de inmediato le escribieron, interesados en el apoyo que está ofreciendo. No se limita a asesorarlos en sus trabajos de grados, también los ayuda con alguna materia con la que tengan problemas y hasta cómo afrontar esta crisis. Recuerda un caso de una estudiante de la LUZ (Universidad del Zulia) que lo contacto pues cada vez que se reunía con su tutor, salía con más dudas, y afortunadamente pudo guiarla.

En lo referente al proceso evaluativo de los trabajos de grados, pide a quienes lo contacten que le envíen el material que tengan en Google Docs y con los manuales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) al igual que el de la Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) asi como distintas metodologías de investigación, analiza el rumbo del trabajo de cada estudiante, fondo, forma, redacción y todo aquello que el profesional de la comunicación considere necesario revisar, poniendo especial énfasis en el tema del plagio y advierte a sus alumnos y asesorados: “El plagio es lo peor en lo que puede caer un periodista, el conocido “copia y pega” le ha hecho un daño terrible a nuestra profesión” dice Silva.

Cómo ayudar a que el profesor le ayude

El estudiante también tiene un rol que desempeñar y es el informativo; debe describir cada detalle de su trabajo y toda la información de sus profesores titulares para que la asesoría tenga efecto. “En el caso de un trabajo de grado, se debe analizar si es factible, cuales fueron las indicaciones, los lineamientos, parámetros o bajo qué manuales o normas se está ciñendo la casa de estudio para poder saber qué es lo que necesita el estudiante. Con esta información, básicamente, tenemos el punto de partida” cuenta el profesor.

“Una de las mejores recompensas que uno puede tener de alguien a quien uno está asesorando, que estás ayudando, haga uso de los conocimientos impartidos para el bien común, el bien de la humanidad. Es es el mejor pago, por decirlo de alguna manera, que se puede recibir a cambio”.

El profesor universitario, periodista y asesor considera que es el momento ideal para que todos contribuyamos.“Quienes pueden ofrecer sus asesorías para calmar un poco la ansiedad, que lo haga sin pensarlo. Considero, en estos momentos de angustia, que el bienestar del otro es mi propio bienestar”.

“Mi experiencia con el profesor”

Melissa Visconti, oriunda del estado Vargas, tiene 23 años y acaba de obtener su licenciatura en comunicaciones en la misma casa de estudio del profesor Silva, La UCSAR. Tuvo la oportunidad de conocer y compartir con Jośe muy de cerca pues fue su tutor de tesis. Comenta sobre su experiencia: “mi experiencia con el profesor, jefe y tutor José Silva fue muy estupenda. Él es una persona muy paciente, gentil, inteligente y profesional y me ayudó mucho en el final de mi carrera universitaria y mi inicio de la carrera laboral.

Visconti, al igual que todos sus compañeros, quedó con su acto de grado en “stand by”. A las 4 pm del viernes 13 de Marzo le informaron sobre la suspensión del acto y aunque el principio fue algo amarga la noticia, no quedó más que entender la situación. “Uno no debe perder la paciencia, sin importar la situación en la que estés. Mantenerse tranquilo y buscando soluciones”. Ese consejo que le diera Silva le serviría como punto de partida a lo largo del proceso: “llegué a tener situaciones en que yo misma me preguntaba si realmente mi tesis iba a ser aprobada porque habían temas que eran difíciles de comprender, pero llegaba el profesor y me daba las herramientas necesarias”.

Ahora espera con mucha expectativa ese paso final para cerrar un capítulo importante de su vida. “Mis compañeros, tanto como yo, deseamos que todo esto pase rápido para que podamos tener ese dichoso acto que todo el mundo sueña. Por ahora me mantengo ocupada con mis redes sociales, como el Facebook, Twitter e Instagram @ViscontiMelissa y Netflix. En casa uno puede hacer muchas cosas”.

