3x3 | Economía venezolana sin margen de maniobra por el Covid-19 - Runrun

La economía venezolana puede llegar a contraerse 15% durante 2020 debido al Covid-19

Tras el descubrimiento de la pandemia Covid-19 el pasado 31 de diciembre de 2019 según la Organización Mundial de La Salud (OMS), gran parte de la población mundial se ha visto afectada, registrando 190.836 casos y 7.526 muertes a nivel mundial, hasta el 17 de marzo. Debido a esto, uno de los sectores que se ha visto más afectado es la economía. Venezuela no escapa de esa situación.

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que cualquier pandemia siempre tiene un impacto importante sobre la economía porque genera dificultades en los sistemas de producción y distribución, además, reduce el empleo y limita el intercambio lo que impacta negativamente el producto interno bruto (PIB) en todo el mundo.

Pero el impacto del Covid-19 sobre la economía mundial ha sido dramático. Por primera vez se llevó a cabo un tipo de aislamiento a nivel internacional a pesar de que la economía ahora es más globalizada.

Por otra parte, Henkel García, director de Econométrica, explicó que las medidas restrictivas de distanciamiento social, y en los casos más extremos la cuarentena social, tiene un tremendo impacto sobre la economía mundial. “Uno pudiera adelantar que esta crisis va a meter al mundo entero en un ciclo de recesión, no sé si algún país se salve, pero a nivel mundial el PIB caerá”.

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, señaló que es una crisis inédita porque representa un choque simultáneo entre oferta y demanda. “El lado de la demanda se ve afectado por la caída del consumo y el lado de la oferta por las afectaciones de la productividad y la paralización de las industrias, causando un ciclo recesivo como la consecuencia más fuerte de la crisis.

Oliveros indicó que el porcentaje de contracción de la economía venezolana durante 2020 puede llegar a ser 15%, debido al Covid-19.

¿Qué ocurrirá a nivel de producción, exportación e importación tras las medidas de cuarentena?

El analista Henkel García aseguró que se presenciará la caída tanto de importaciones como exportaciones. Junto con esto, García indicó que las actividades turísticas también se verán afectadas. “Realmente el impacto será en muchas áreas. En unas zonas más que otras. Europa estará muy golpeada por la dependencia que tiene de China de muchos productos y por el mismo desarrollo de la enfermedad en esos países”, explicó.

El director de Econométrica aseguró que ocurrirá una disminución importante de la actividad económica, sobre todo en el segundo trimestre de 2020.

Por otra parte, el economista Asdrúbal Oliveros señaló que cada país está estableciendo restricciones importantes para la exportación de sus productos, especialmente productos alimenticios y médicos. Oliveros señaló que esto afecta al comercio a nivel mundial, debido a que hay países que dependen altamente del producto importado, como es el caso de Venezuela.

“Aquellos países exportadores de materias primas están sufriendo las consecuencias de la crisis porque esa demanda de materia prima está cayendo por la política de cuarentena, y así afectando sus economías. Esta repercusión importante se puede ver reflejada en la caída de las monedas, como es el caso de Chile, Colombia y México”, afirmó el director de Ecoanalítica.

A pesar de ello, el economista Luis Vicente León reiteró que sería irresponsable dar una proyección de caída antes de otra cosa porque en el mundo se han tomado medidas restrictivas completamente distintas.

¿Qué acciones se deberían tomar para detener la inflación y la caída de producción en Venezuela?

El presidente de Datanálisis Luis Vicente León señaló que no hay forma de tomar medidas. “No puedes tomar una medida de promoción de la producción si lo que estás tomando es una decisión de cierre de las empresas y aislamiento”.

Sin embargo, León asegura que algunas medidas que sí pueden tomarse son aquellas que garantizan que no haya desabastecimiento de alimentos, de medicamentos y que permita desplazamiento libre de materias primas, insumos y productos determinados en los segmentos claves de la población.

García indicó que deben haber políticas de estímulo fiscal, algunos países ya lo iniciaron, como EE.UU y Perú. El analista explicó que en Venezuela es muy complejo porque no cuenta con recursos para llevar una política fiscal expansiva y además, los ciudadanos básicamente no tienen ahorros. “No tenemos margen de maniobra. Así lo calificaría”, dijo.

Oliveros recordó que la capacidad del Estado venezolano para detener inflación y caída de producción es muy limitada a diferencia de otros países que tienen espacios en su política económica, fiscal, monetaria e industrial.

A pesar de ello, el director de Ecoanalítica, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro puede tomar dos medidas:

-Reducir el encaje legal para liberar un poco liquidez y permitir el acceso a crédito al sector privado. “Con ese acceso a crédito el sector privado puede enfrentar el problema de flujo de caja que puede estar teniendo en estos momentos”, reiteró.

-Detener la entrada en vigencia del nuevo impuesto a las transacciones con divisas que no ayuda para nada en esta coyuntura, según el director de Ecoanalítica.

¿Qué ocurre con los microempresarios si la cuarentena se prolonga?

“El que solo recibe dinero por lo que trabaja, que no es un empleado, si no lo dejan trabajar cómo vive”, expresó el presidente de Datanálisis. Luis Vicente León explicó que estos individuos se encuentran en una situación bastante compleja en Venezuela debido a que se incita a cumplir la cuarentena desde sus hogares, sin trabajar, pero no hay manera de compensar el tiempo perdido.

“Lo que probablemente va a ocurrir es que no se cumpla el sistema de restricción porque no puedes no trabajar para no adquirir un virus que, en el 98% de los casos no te vas a morir, para morirte de hambre. Hay una inconsistencia que hace imposible la prolongación de ese tipo de medidas radicales”, afirmó León.

Asdrúbal Oliveros reiteró que los microempresarios son el sector más vulnerable. El economista indicó que esto se debe a que en la medida en la que se paraliza el consumo y la gente se quede en sus hogares, los trabajadores por cuenta propia no pueden generar ingresos.

“Su capacidad de ahorro y de resistencia está muy mermada. Es una parte de la población que venía dolarizándose de forma importante y con esta política lo que causa es que se deteriore su capacidad productiva, de consumo y profundiza aún más la depresión en la que se encuentra la economía venezolana”, afirmó Oliveros.

Por último, Henkel García asegura que si el microempresario cuenta con ahorros puede utilizarlos, pero la gran mayoría tendrá que cambiar drásticamente su estilo de vida. García indicó que es probable que muchos se animarán a tratar de trabajar pero bueno el ritmo y la cantidad de trabajo va a ser disminuida.

“Hay que ver si habrá alguna política de estímulo que no se inflacionaria en los próximos días. El acceso al crédito, me parece que el crédito podría darle algo de respiro a mucha gente (…) No pinta nada sencillo el panorama. En todo el mundo es sombrío en el caso venezolano aún más”, expresó el director de Econométrica.