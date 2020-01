Por primera vez en la historia Irán iza bandera roja que simbolizaría “vengar a una persona asesinada” - Runrun

Este sábado 4 de enero, por primera vez en la historia, Irán levantó una bandera roja sobre el Santo Domo de la Mezquita Jamkarān, que simbolizaría la advertencia de una guerra por venir.

De acuerdo con el periodista Barzan Sadiq, el haber izado esta bandera podría significar: “Simbolizan la sangre derramada injustamente y sirven como un llamado para vengar a una persona asesinada”, indicó en Twitter.

En la bandera roja desplegada sobre los minaretes de la mezquita, por primera vez desde su creación, fueron escritas en árabe las palabras: “Los que quieren vengar la sangre de Hussein”.

El general Qassem Suleimani, comandante de la Fuerza Quds del IRGC y otros, murieron el jueves 2 de enero en un ataque perpetrado por el Ejército de EE. UU. en el aeropuerto internacional de Bagdad, Irak.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ordenó el asesinato para evitar un conflicto, pero Teherán ha prometido represalias severas, lo que aumenta los temores de una guerra total.

A red flag unfurled above the minarets of a Mosque in the #Qom . in Arabic were the words: "Those who want to avenge the blood of #Hussein ." Red flags in Shiite tradition symbolize both blood spilled unjustly and serve as a call to avenge a person who is slain – APport pic.twitter.com/ME8pR3aPOn

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020