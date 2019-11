Policía española confirma que no ha podido localizar a Hugo Carvajal - Runrun

Después del fallo de la corte donde revocan la medida de protección a Carvajal, el exgeneral venezolano no ha podido ser localizado

Este miércoles 13 de noviembre la policía española afirmó que no han podido localizar al exgeneral venezolano Hugo Carvajal, solicitado por los Estados Unidos bajo los cargos de tráfico de drogas.

El 8 de noviembre un tribunal español desestimó el fallo anterior que rechazaba la orden de arresto de los Estados Unidos y había indicado a las autoridades que procedieran a la extradición de Carvajal a suelo americano.

María Dolores de Arguelles, abogada de Carvajal, señaló que su cliente no puede ser considerado un fugitivo porque la defensa no ha sido notificada oficialmente del fallo judicial que concede la extradición, y no se ha emitido ninguna citación judicial ni orden de arresto, reseñó AP.

Aunque Hugo Carvajal se encuentra en libertad su pasaporte está retenido y debe presentarse a reuniones semanales cada viernes. Precisamente este próximo viernes será la reunión del gabinete de ministros que aclarará si la extradición procede o no.

La DEA vincula a Hugo Carvajal con un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína incautado en México en 2006 y lo acusa de ayudar y proteger a la guerrilla colombiana.