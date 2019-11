Chavismo y oposición dan los primeros pasos en conjunto para renovar el CNE - Runrun

La bancada del GPP consignó tres nombres de sus diputados para formar parte de la Comisión Preliminar

Los oficialistas y los opositores votaron juntos sobre la defensa de la permanencia de Venezuela en el Parlasur

@saracosco/Foto: Prensa AN

El debate electoral parece ir tomando forma dentro de la Asamblea Nacional (AN). Después de la ausencia de la semana pasada, el chavismo llegó al Palacio Federal Legislativo con la lectura de un comunicado afirmando que participarán de “forma activa” en el Comité de Postulaciones Electorales, aunque asomaron la posible intervención de la asamblea nacional constituyente (ANC).

Francisco Torrealba, exministro del Trabajo y constituyente, aseguró que pedirán a la ANC que conformen otra comisión que sirva de enlace con la AN. “Esto a los efectos de guardar celoso cumplimiento de lo establecido en la Constitución para la selección de los miembros del Poder Electoral”.

Los diputados opositores rechazaron esta propuesta y el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González (UNT-Distrito Capital), señaló que el Comité de Postulaciones – como lo establece la Constitución- está conformado por 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. “Allá ustedes con su Constituyente”, expresó.

Aun así la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) – sin levantar la mano al momento de votar – consignó los nombres de tres diputados que estarán en la Comisión Preliminar: William Gil (Psuv-Lara), Nosliw Rodríguez (Psuv-Cojedes) y Jesús Montilla (Psuv-Falcón).

“La designación de esta comisión de trabajo es un avance sin duda. Esta comisión se ha aprobado dentro del desacato, pero no significa que no pueda avanzar. Confiamos en que pronto se saldrá del desacato. Para eso estamos aquí, para seguir dialogando”, fueron las palabras de Torrealba.

Para el exministro este no fue el único avance que hubo en esta sesión, pues el chavismo votó junto a la oposición – por primera vez desde su regreso el 24 de septiembre- en el último debate del orden del día sobre la defensa de mantener la presencia de Venezuela en el Parlasur.

Pero no todos los diputados de la Asamblea Nacional tuvieron esa visión.

La fracción 16 de Julio – Vente, ABP y Convergencia – aseguró no estar de acuerdo con la participación del chavismo en el Comité, pues consideran que perdieron su investidura al momento de retirarse del Parlamento para irse a la constituyente.

“La cohabitación se ha consumado”, fueron las palabras del diputado Omar González (Vente-Anzoátegui) ante los medios de comunicación. Agregando que es primordial lograr el “cese de la usurpación”.

Al no estar de acuerdo, la fracción confirmó que no formará parte del Comité de Postulaciones, pero luego el diputado González señaló que fueron “excluidos” porque no se les llamó formalmente. Aunque la semana pasada, el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, instruyó a todas las fracciones a consignar los nombres para la Comisión.