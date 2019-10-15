AN solicitará estatus de refugiados para migrantes venezolanos - Runrun

DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL alcanzaron este martes 15 de octubre un acuerdo en defensa de los derechos de los venezolanos que se encuentran en el exterior.
Los parlamentarios solicitarán a los gobiernos aliados que reconozcan “la crisis de refugiados” que traviesa el país y otorguen el estatus de refugiado a los connacionales.
El acuerdo también contempla la eliminación de políticas que promuevan restricciones migratorias contra los ciudadanos venezolanos, así como la prevención de los actos de xenofobia.
Durante el debate, el diputado Carlos Valero afirmó que alrededor de 5.000.000 de venezolanos en todo el mundo son sometidos a situaciones discriminatorias.
“La comunidad internacional va a contar con una herramienta legal emitida por Asamblea Nacional, para que su vida sea mucha más digna, porque nosotros no vamos a dejar a ningún venezolano sin atención”, dijo.
Valera espera que este acuerdo sea aceptado por los representantes de los distintos países que conforman la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Lea también: Gobierno de Chile amenaza a Maduro con un bloqueo naval
Por su parte, la parlamentaria oficialista Ilenia Medina insistió en que el éxodo migratorio es un “plan inducido” por miembros de la oposición.
“La migración para ustedes se ha convertido en un negocio”, sentenció.
*Con información de Unión Radio
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTAvSU1HLTk4MjktMS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwNTQyL2d1YWlkby1lbC1nZXN0by1kZWwtcHJlc2lkZW50ZS1kZS1ndWF0ZW1hbGEtZGVtdWVzdHJhLXF1ZS1uby1lc3RhbW9zLXNvbG9zLyIgdGl0bGU9Ikd1YWlkw7M6IEVsIGdlc3RvIGRlbCBwcmVzaWRlbnRlIGRlIEd1YXRlbWFsYSBkZW11ZXN0cmEgcXVlIG5vIGVzdGFtb3Mgc29sb3MiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGVqYW5kcm8gR2lhbW1hdHRlaTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM5MDU0Mi9ndWFpZG8tZWwtZ2VzdG8tZGVsLXByZXNpZGVudGUtZGUtZ3VhdGVtYWxhLWRlbXVlc3RyYS1xdWUtbm8tZXN0YW1vcy1zb2xvcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5HdWFpZMOzOiBFbCBnZXN0byBkZWwgcHJlc2lkZW50ZSBkZSBHdWF0ZW1hbGEgZGVtdWVzdHJhIHF1ZSBubyBlc3RhbW9zIHNvbG9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvY2hhdmlzbW9lbmxhYW4uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3JyLWVzLXBsdXMvMzkwMzg2L3VuLWNoYXZpc21vLXJlZHVjaWRvLXZ1ZWx2ZS1hLWxhLWFuLXZpb2xhbmRvLWxhLWNvbnN0aXR1Y2lvbi8iIHRpdGxlPSJVbiBjaGF2aXNtbyByZWR1Y2lkbyB2dWVsdmUgYSBsYSBBTiB2aW9sYW5kbyBsYSBDb25zdGl0dWNpw7NuIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9yci1lcy1wbHVzLzM5MDM4Ni91bi1jaGF2aXNtby1yZWR1Y2lkby12dWVsdmUtYS1sYS1hbi12aW9sYW5kby1sYS1jb25zdGl0dWNpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+VW4gY2hhdmlzbW8gcmVkdWNpZG8gdnVlbHZlIGEgbGEgQU4gdmlvbGFuZG8gbGEgQ29uc3RpdHVjacOzbjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL2NpdGdvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM5MDM0MC9jaXRnby15LWxvcy1ib25vcy0yMDIwLXBvci1qb3NlLXRvcm8taGFyZHkvIiB0aXRsZT0iQ0lUR08geSBsb3MgYm9ub3MgMjAyMCwgcG9yIEpvc8OpIFRvcm8gSGFyZHkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzkwMzQwL2NpdGdvLXktbG9zLWJvbm9zLTIwMjAtcG9yLWpvc2UtdG9yby1oYXJkeS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DSVRHTyB5IGxvcyBib25vcyAyMDIwLCBwb3IgSm9zw6kgVG9ybyBIYXJkeTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzEwL1NhbWJpbExhQ2FuZGVsYXJpYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwMjcxL2xvcy1ydW5ydW5lcy1kZS1ib2NhcmFuZGEtZGUtaG95LTA5LTEwLTIwMTktYWx0by1hLWNvbmZlc2lvbi1kZS1wYXJ0ZS8iIHRpdGxlPSJMb3MgI1J1bnJ1bmVzIGRlIEJvY2FyYW5kYSBkZSBob3kgMDkuMTAuMjAxOTogQUxUTzog4oCcQSBDT05GRVNJw5NOIERFIFBBUlRF4oCdIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zOTAyNzEvbG9zLXJ1bnJ1bmVzLWRlLWJvY2FyYW5kYS1kZS1ob3ktMDktMTAtMjAxOS1hbHRvLWEtY29uZmVzaW9uLWRlLXBhcnRlLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxvcyAjUnVucnVuZXMgZGUgQm9jYXJhbmRhIGRlIGhveSAwOS4xMC4yMDE5OiBBTFRPOiDigJxBIENPTkZFU0nDk04gREUgUEFSVEXigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8xMC9tYXJxdWluYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwMjYxL2FuLWluZm9ybWEtcXVlLWluZmxhY2lvbi1hY3VtdWxhZGEtZGUtMjAxOS1sbGVnby1hLTMtMzI2LyIgdGl0bGU9IkFOIGluZm9ybWEgcXVlIGluZmxhY2nDs24gYWN1bXVsYWRhIGRlIDIwMTkgbGxlZ8OzIGEgMy4zMjYlIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YWxpbWVudG9zPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzkwMjYxL2FuLWluZm9ybWEtcXVlLWluZmxhY2lvbi1hY3VtdWxhZGEtZGUtMjAxOS1sbGVnby1hLTMtMzI2LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkFOIGluZm9ybWEgcXVlIGluZmxhY2nDs24gYWN1bXVsYWRhIGRlIDIwMTkgbGxlZ8OzIGEgMy4zMjYlPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
82
Enviar Comentarios