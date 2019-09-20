Otorgan libertad plena a diseñador de Provea detenido por portar material impreso considerado “subversivo” - Runrun

SIN PRESENTACIÓN ANTE TRIBUNALES funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), liberaron este viernes 20 de septiembre a José Guillermo Mendoza, quien fue detenido con un material impreso al que calificaron de “subversivo”.
Mendoza es un trabajador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y los funcionarios le decomisaron un material impreso de la organización.
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Según la periodista Daisy Galaviz, Mendoza fue detenido con su vehículo, que también le regresaron funcionarios del Sebin este viernes al momento de su liberación, además del material incautado.
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