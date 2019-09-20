Otorgan libertad plena a diseñador de Provea detenido por portar material impreso considerado “subversivo” - Runrun

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Otorgan libertad plena a diseñador de Provea detenido por portar material impreso considerado “subversivo”

Andrea González20 septiembre, 20191min2

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SIN PRESENTACIÓN ANTE TRIBUNALES funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), liberaron este viernes 20 de septiembre a José Guillermo Mendoza, quien fue detenido con un material impreso al que calificaron de “subversivo”. 

Mendoza es un trabajador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y los funcionarios le decomisaron un material impreso de la organización.

También puede leer: PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso

Según la periodista Daisy Galaviz, Mendoza fue detenido con su vehículo, que también le regresaron funcionarios del Sebin este viernes al momento de su liberación, además del material incautado.

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