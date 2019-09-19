PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso - Runrun

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PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso

Redacción Runrun.es19 septiembre, 20191min22

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EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la tarde del 19 de septiembre que funcionarios de la PNB detuvieron a un trabajador de la industria gráfica, a quien trasladaron al Sebin, y decomisaron un material impreso al que calificaron de “subversivo”. 

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, dijo que, junto con abogados de la organización, acudirá a la sede de El Helicoide.

“Por calificar como material subversivo afiche de un disco a editarse por Provea, Sebin detiene a trabajador de industria gráfica. Nos preparamos para ir a la sede del Sebin El Helicoide, pues funcionarios ha requerido nuestra presencia”, tuiteó Uzcátegui.

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