PNB detiene a trabajador de Provea y decomisa material impreso - Runrun

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la tarde del 19 de septiembre que funcionarios de la PNB detuvieron a un trabajador de la industria gráfica, a quien trasladaron al Sebin, y decomisaron un material impreso al que calificaron de “subversivo”.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, dijo que, junto con abogados de la organización, acudirá a la sede de El Helicoide.
“Por calificar como material subversivo afiche de un disco a editarse por Provea, Sebin detiene a trabajador de industria gráfica. Nos preparamos para ir a la sede del Sebin El Helicoide, pues funcionarios ha requerido nuestra presencia”, tuiteó Uzcátegui.
ALERTA | PNB decomisa material impreso de Provea, deteniendo a trabajador de industria gráfica y trasladándolo al Sebin del Helicoide. Funcionarios solicitan presencia de representantes de Provea | 6:25 pm
— PROVEA (@_Provea) September 19, 2019
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