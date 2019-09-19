Liberan a Michelle Peñalver tras ser detenida en San Antonio del Táchira el #15sep - Runrun

TRAS VARIOS DÍAS DE angustia y desesperación, la noche del miércoles 18 de septiembre fue liberada Michelle Peñalver, estudiante de comunicación social quien fue detenida el pasado domingo en San Antonio, estado Táchira.
El vicepresidente del Foro Penal Venezolano (FPV), Gonzalo Himiob, confirmó en Twitter la liberación de la joven de 25 años, que estuvo recluida en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.
“(Michelle Peñalver) fue recibida por su familia y por los abogados y voluntarios del Foro Penal. Gracias a todos los que estuvieron pendientes nos ayudaron a denunciar su caso”, escribió Himiob en su publicación.
La joven fue detenida cuando se disponía a salir del país. Según denuncias de sus familiares, el motivo de su aprehensión es el vínculo familiar que tiene con el coronel de la Guardia Nacional y exjuez militar Ramón Alí Peñalver Vásquez, quien es su padre.
También puede leer: Denuncian detención de la hija de un militar vinculado al alzamiento del #30Abr
Presuntamente, Ramón Alí Peñalver participó en el alzamiento cívico-militar del pasado 30 de abril encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López, liberado de su régimen de casa por cárcel.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDkvTWljaGVsbGVQZW7Mg2FsdmVyLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg1OTEvZGVudW5jaWFuLWRldGVuY2lvbi1kZS1sYS1oaWphLWRlLXVuLW1pbGl0YXItdmluY3VsYWRvLWFsLWFsemFtaWVudG8tZGVsLTMwYWJyLyIgdGl0bGU9IkRlbnVuY2lhbiBkZXRlbmNpw7NuIGRlIGxhIGhpamEgZGUgdW4gbWlsaXRhciB2aW5jdWxhZG8gYWwgYWx6YW1pZW50byBkZWwgIzMwQWJyIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+RGV0ZW5pZGE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODg1OTEvZGVudW5jaWFuLWRldGVuY2lvbi1kZS1sYS1oaWphLWRlLXVuLW1pbGl0YXItdmluY3VsYWRvLWFsLWFsemFtaWVudG8tZGVsLTMwYWJyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRlbnVuY2lhbiBkZXRlbmNpw7NuIGRlIGxhIGhpamEgZGUgdW4gbWlsaXRhciB2aW5jdWxhZG8gYWwgYWx6YW1pZW50byBkZWwgIzMwQWJyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvZm9yb1BlbmFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zODU2MDcvZm9yby1wZW5hbC1oYXktNTUwLXByZXNvcy1wb2xpdGljb3MtZW4tZWwtcGFpcy15LTg4NTEtcGVyc29uYXMtYmFqby1tZWRpZGFzLWNhdXRlbGFyZXMvIiB0aXRsZT0iRm9ybyBQZW5hbDogSGF5IDU1MCBwcmVzb3MgcG9sw610aWNvcyBlbiBlbCBwYcOtcyB5IDg4NTEgcGVyc29uYXMgYmFqbyBtZWRpZGFzIGNhdXRlbGFyZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGZyZWRvIFJvbWVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NTYwNy9mb3JvLXBlbmFsLWhheS01NTAtcHJlc29zLXBvbGl0aWNvcy1lbi1lbC1wYWlzLXktODg1MS1wZXJzb25hcy1iYWpvLW1lZGlkYXMtY2F1dGVsYXJlcy8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Gb3JvIFBlbmFsOiBIYXkgNTUwIHByZXNvcyBwb2zDrXRpY29zIGVuIGVsIHBhw61zIHkgODg1MSBwZXJzb25hcyBiYWpvIG1lZGlkYXMgY2F1dGVsYXJlczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzA3L2FsZnJlZG8tcm9tZXJvLTgwMHg2MDAuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDAxMC9mb3JvLXBlbmFsLWVsLWluZm9ybWUtZGUtYmFjaGVsZXQtcmVjb2dlLWxhLXJlYWxpZGFkLWRlLWxvLXF1ZS1wYXNhLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJGb3JvIFBlbmFsOiBFbCBpbmZvcm1lIGRlIEJhY2hlbGV0IHJlY29nZSBsYSByZWFsaWRhZCBkZSBsbyBxdWUgcGFzYSBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbGZyZWRvIFJvbWVybzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4NDAxMC9mb3JvLXBlbmFsLWVsLWluZm9ybWUtZGUtYmFjaGVsZXQtcmVjb2dlLWxhLXJlYWxpZGFkLWRlLWxvLXF1ZS1wYXNhLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Gb3JvIFBlbmFsOiBFbCBpbmZvcm1lIGRlIEJhY2hlbGV0IHJlY29nZSBsYSByZWFsaWRhZCBkZSBsbyBxdWUgcGFzYSBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwczovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9zZWJpbl9oZWxpY29pZGUuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MDUwMC9mb3JvLXBlbmFsLWluZm9ybW8tcXVlLWNpZnJhLWRlLXByZXNvcy1wb2xpdGljb3Mtc3ViaW8tYS04NTkvIiB0aXRsZT0iRm9ybyBQZW5hbCBpbmZvcm3DsyBxdWUgY2lmcmEgZGUgcHJlc29zIHBvbMOtdGljb3Mgc3ViacOzIGEgODU5IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Rm9ybyBQZW5hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM4MDUwMC9mb3JvLXBlbmFsLWluZm9ybW8tcXVlLWNpZnJhLWRlLXByZXNvcy1wb2xpdGljb3Mtc3ViaW8tYS04NTkvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rm9ybyBQZW5hbCBpbmZvcm3DsyBxdWUgY2lmcmEgZGUgcHJlc29zIHBvbMOtdGljb3Mgc3ViacOzIGEgODU5PC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDUvZGV0ZW5jaW9uZXMuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vcnVucnVuLmVzL21lZ2Fmb25vLzM4MDE2MC8yMTUtZGV0ZW5jaW9uZXMtYXJiaXRyYXJpYXMtZGVqYXJvbi1wcm90ZXN0YXMtZGVsLTMwYWJyaWwteS0xbWF5by8iIHRpdGxlPSIyMTUgZGV0ZW5jaW9uZXMgYXJiaXRyYXJpYXMgZGVqYXJvbiBwcm90ZXN0YXMgZGVsICMzMEFicmlsIHkgIzFNYXlvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+MSBkZSBtYXlvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzgwMTYwLzIxNS1kZXRlbmNpb25lcy1hcmJpdHJhcmlhcy1kZWphcm9uLXByb3Rlc3Rhcy1kZWwtMzBhYnJpbC15LTFtYXlvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjIxNSBkZXRlbmNpb25lcyBhcmJpdHJhcmlhcyBkZWphcm9uIHByb3Rlc3RhcyBkZWwgIzMwQWJyaWwgeSAjMU1heW88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
2
Enviar Comentarios