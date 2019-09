Denuncian detención de la hija de un militar vinculado al alzamiento del #30Abr - Runrun

JENNY LÓPEZ CORREA, madre de Michelle Peñalver López, de 25 años denuncia que su hija fue detenida la tarde del pasado domingo 15 de septiembre por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se disponía a sellar pasaporte de salida del país en la aduana de San Antonio del Táchira.

“Mi hija no tiene antecedentes de ningún tipo. Tiene una hoja de vida intachable. Funcionarios del Dgcim la despojaron de su teléfono, no me han dejado verla y le prohibieron llamar a un abogado. Le están violando sus derechos constitucionales y humanos”, denunció López.

La madre de Michelle comentó que la mañana de este martes fue a llevarle el desayuno a su hija y le dijeron que la joven no estaba ahí. “Me informaron que a mi hija se la llevaron a las 6:30 de la tarde al Dgcim de Caracas, no tengo información y el funcionario que me atendió (Pérez Joslan) no me dijo el porque se la llevaron ni porque la tienen detenida”, dijo.

“Yo les suplico a los que me puedan ayudar porque ya no sé que más hacer para saber de la vida de mi hija”, exclamó López Correa.

De acuerdo con la periodista Sebastiana Barráez, quien ventiló el caso en redes sociales, la causa de la detención de la joven sería su parentesco con el coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y exjuez militar, Ramón Alí Peñalver Vásquez, implicado en el alzamiento militar del pasado 30 de abril y arrestado desde ese mismo día.

Según Barráez, la detenida es hija del militar fuera del matrimonio, y nunca ha recibido apoyo afectivo o económico de su padre biológico.

#AHORA Jenny López, madre de Michelle Peñalver denunció que hasta el momento las autoridades no le han dado respuesta del paradero de su hija. #noticiastrt #tachira #sancristobal pic.twitter.com/RiEPcf4kZl — Noticias TRT (@NoticiasTRT) September 16, 2019

Jenny López, madre de la joven de Michelle Stefhany, exige fe de vida de su hija, debido a que fue trasladada el lunes en la tarde, sin previo aviso, a la sede de la Dgcim en Boleíta. Familiares aún desconocen los motivos de su arbitraria detención. #17Sep pic.twitter.com/Nl0R9LE7wH — Alexon J. García R. (@alexonjgarcia) September 17, 2019

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que la estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Los Andes (ULA) fue trasladada arbitrariamente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas y exigieron a través de su cuenta en Twitter que respeten sus derechos humanos y la liberen.

*Con información de TalCual

