Borges: No hay dinero para alimentos, pero sí para patrocinar el terrorismo - Runrun

El embajador de Venezuela ante el Grupo de Lima, Julio Borges recriminó que el régimen de Nicolás Maduro dice no tener dinero para comprar alimentos y medicinas pero sí para financiar grupos terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A través de su cuenta de Twitter, Borges criticó las declaraciones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien denunció el día de ayer un nuevo supuesto plan de ataque en Venezuela ordenado por el presidente de Colombia, Iván Duque.
El también comisionado de relaciones exteriores del presidente encargado Juan Guaidó, indicó que con esta nueva denuncia de Rodríguez, “intentan tapar lo que ya el mundo sabe: han convertido a Venezuela en un santuario de grupos narcoterroristas y criminales que buscan desestabilizar la región”.
Igualmente señaló que el régimen de Maduro le ha entregado el oro al Ejercito de Liberación Nacional (ELN), estaciones de radio, armamento, recursos y “hasta la distribución del CLAP en ciertos municipios”.
Por último alertó que existe un plan de Maduro y Castro – en referencia al expresidente cubano, Raúl Castro- de financiar, con dinero del Estado venezolano, a “grupos armados y extremistas que buscan desestabilizar las democracias del continente”.
Venezuela en el foco
El pasado jueves, 29 de agosto, un grupo disidente de las FARC publicó un vídeo en redes sociales donde anunciaba el regreso a las armas.
Ese mismo día el presidente colombiano, Iván Duque denunció que Nicolás Maduro resguarda y financia a estos grupos.
Además el Alto Comisionado de Paz de Colombia, Miguel Ceballos, indicó que lo más probable es que el vídeo de los disidentes haya sido grabado en Venezuela.
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