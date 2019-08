Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 09.08.2019: ALTO: ¿JARRÓN CHINO? - Runrun

ALTO

¿JARRÓN CHINO?

Así pareciera ser lo que ocurre con el recién ascendido a Mayor General Jesús Rafael Suárez Chourio quien, tras ser sacado de la Comandancia General del Ejército, fue nombrado Jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada. Cargo inventado, pues no existía. Inmediatamente de su designación, se dieron cuenta que era General de División, pero no Mayor General y decidieron ascenderlo. No hallan dónde ponerlo, mientras estos movimientos impiden que el Mayor General Rodríguez Cabello, termine de formar su Comandancia General del Ejército. Es lo que se murmura entre los subalternos que le tienen aprecio, mucho mas que el que le tiene la cúpula gubernamental…

LA TRANCA ¿Y PADRINO?

La piedra en las negociaciones de Oslo, continuadas en Barbados -por ahora suspendidas por orden del gobierno venezolano- parece ser la negativa de Nicolás Maduro de retirarse de la presidencia antes del llamado a elecciones generales supervisadas por entes internacionales y bajo un imparcial Consejo Electoral. Si bien las sanciones individuales y algunas fortunas congeladas son tropiezos desde el principio, la tranca mas difícil de “destrancar” es que Maduro quiere permanecer en la presidencia mientras se llama y se celebran las elecciones. Condición “sinequanon” tanto de los partidos democráticos venezolanos como Estados Unidos, el Grupo de Lima, mas de 60 países y la oposición democrática venezolana es el retiro de Maduro del poder para poder convocar las elecciones. La Unión Europea no ha puesto esa condición pues sabiendo lo apremiante de la situación estaría abierta a oír alternativas. Sugiere el colega periodista Juan Carlos Zapata que para el sopresivo -y dañino para Maduro-retiro del diálogo en Barbados habrían varias razones: “Es una forma de ganarse el apoyo de su gente en Venezuela. No de los venezolanos. De la cúpula de jerarcas y militares que le sostienen en el poder. Así, Maduro también responde a sus aliados Cuba, Rusia y China, los tres, salieron a apoyarle luego de que el presidente Donald Trump bloqueara al régimen en Estados Unidos. Por otro lado, con esta acción Maduro divide. La negociación es la opción favorita de la comunidad internacional para que Venezuela salga de la crisis, pero no todos aspiran al mismo resultado. Por ejemplo, EEUU dice que no habrá elecciones libres ni democráticas en Venezuela si Maduro continúa en el poder. John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, indicó en Lima que Estados Unidos no apoyaría un proceso electoral que todavía sea controlado por las autoridades chavistas, ya que considera que carecería de legitimidad. “El tiempo para dialogar terminó. Es tiempo de la acción”, agregó el martes pasado en su presentación. (dicen en la ilegítima ANC que los asesores cubanos indicaron a Maduro agarrarse de esa declaración para suspender las negociaciones). La Unión Europea no ha puesto ningún condicionante, pero sí apremia a encontrar una solución: “Urgente, porque urgente es la crisis de Venezuela”. Cerrando esta columna supe que Noruega y la Unión Europea presionan al régimen venezolano para que se reinicien las conversas la semana próxima. Allí ha debutado como “delfín electoral” el gobernador mirandino Héctor Rodríguez.Las discrepancias internas en el PSUV comienzan a aflorar. Más de uno ha creído que “lo entregarán” para salvarse otros. Hasta han salido noticias de un enviado “harto cuestionado” a Washington tratando de llevar un supuesto mensaje del segundo de a bordo. Ese es otro punto clave en las diferencias rojas. Cuestionan que Rafael Ramírez y otros “vividores” petroleros no aparezcan entre los investigados a pesar de las enormes evidencias encontradas en PDVSA. Igual para varios capitostes uniformados (incluidos más de una docena del 4F) cuyas fortunas en 20 años son vergonzosas. Viene a colación aquellas palabras de Hugo Chávez cuando en cadena llamó a Arné Chacón -hermano de Jesse-“un pata en el suelo ahora millonario y banquero”. Cuestionan que los implicados en las conversas golpistas del 30ª sigan en sus cargos de mando. El ala militar ha dejado saber la conveniencia de que el actual ministro de la Defensa Vladimir Padrino se integre a la mesa noruega. Hasta la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz, que hasta hace pocos días fue feroz crítica del ministro Padrino, ha sugerido su incorporación a la mesa de negociaciones, por el harto desempeño que en una transición deberá tener el sector militar. Único garante de que con su acción armada pueda controlar o “desarmar” a los grupos paramilitares, delincuenciales, colectivos y milicianos que han logrado desaparecer la gobernabilidad y la institucionalidad en Venezuela. Para cerrar con broche de oro, fue el propio Elliot Abrams quien en mensaje a Padrino, vía twitter, escribió: “1. La FANB debería estar en la mesa de negociación 2. Tuvimos relaciones en el pasado con la FANB. Queremos restablecerlas en una Venezuela democrática …”. Esta sugerencia va calando en otros grupos globales. Veremos pues…

