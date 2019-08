Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 09.08.2019: BAJO: LOS CHINOS NO COMEN CUENTO - Runrun

BAJO

LOS CHINOS NO COMEN CUENTO

Hace 5 años el informe Dagong de 2014 anticipó el desastre del momento y el que preveían si el régimen de Maduro no tomaba los correctivos necesarios. Y no los tomó como lo ratificaron en sus informes posteriores. El régimen califica su propio desastre de “guerra económica”. Los chinos de Dagong de “incompetencia endógena extrema”, desde 2014. La principal calificadora de riego en China, Dagong Global Credit Rating Co., Ltd, decidió rebajar la calificación de la deuda venezolana de BB+ a BB- con “panorama negativo” el 1 de julio de 2014, hace exactamente 5 años, 1 mes y 9 días lo que indica que nunca se comieron el cuento de la guerra económica tan cacareado por Nicolás y sus adláteres. El pragmatismo amarillo quedó demostrado en el informe que analizó el colega David Morán en www.lapatilla.com . El informe de la calificadora Dagong encendió las alarmas en el sistema financiero chino y mundial. Ese era el tercer informe que emitía Dagong sobre sus calificaciones para la deuda venezolana. En 2011 con “hold” (mantener, es decir, ni vender ni comprar), En 2012 en BB+ con “hold” y éste de 2014, con “downgrade” a BB- y panorama “negativo”. El informe de la calificadora, del 1 de julio 2014, señala duras críticas al manejo de la economía y de las finanzas públicas en Venezuela“serios desequilibrios macroeconómicos arrastrarán a Venezuela a la recesión en el corto plazo y exacerbarán el riesgo de intranquilidad social. Su gran déficit fiscal, insuficientes reservas internacionales y la presión de la significativa devaluación de la moneda local contribuyen a una evidente tendencia de decrecimiento en moneda local y extranjera para el gobierno”. No tenían que ser adivinos pues ya sabían lo que eran los “ministros de medio palo, sin preparación, experiencia ni sabiduría”. Su único currículo que eran chavistas o maduristas o comunistas o marxistas o amigos de infancia y juventud de Maduro. Nunca mejor usado aquel refrán milenario: “De aquellos polvos vienen estos lodos”. Coincidencialmente se encuentra en Caracas el embajador venezolano en China,Iván Zerpa, padre del ministro de economía y finanzas Simón Zerpa, atendiendo una delegación china que si sabe la verdad de lo que ocurre con la debacle económica autoinducida por estos rojos sin experiencia alguna.

EUROS AEROTRANSPORTADOS

Samuel Moncada, embajador de Nicolás Maduro ante las Naciones Unidas, afirmó este martes que pagan a los empleados de la misión venezolana sin usar cuentas bancarias debido a las sanciones de Estados Unidos sobre los activos venezolanos en territorio norteamericano. En una intervención en la sede de la ONU en Nueva York para condenar las nuevas medidas contra el Ejecutivo de Maduro, Moncada fue preguntado por las operaciones de Venezuela en el organismo y cómo se consigue pagar los salarios o los gastos corrientes de la legación diplomática: no se usan cuentas bancarias, es lo único que puedo decirte”, respondió Moncada, que insistió en que el pago a través de una institución bancaria era inviable. Varias veces he comentado la avalancha de Euros que entran al gobierno. Eso lo demostró la obligación en que pusieron a la banca hace unos meses a vender millones de ellos a sus clientes. Son muchos los testimonios de funcionarios y arrendadores de oficinas en el exterior para consulados y embajadas venezolanas que tienen que recibir los alquileres y diligencias en billetes de € 200. En la última columna comentamos el ingreso de dinero sucio a las arcas rojas integrado, entre otros orígenes, por la venta de oro, de gasolina y de narcóticos a través de la ilegalidad y criminalidad crecientes y apoyadas.

EL INFORME OTÁLVORA que presentamos en runrun.es trae este segmento: En la mañana del 01AGO19 tuvo lugar en Brasilia un evento denominado “Reconstrucción venezolana, La perspectiva de la infraestructura”. Se trató de una sesión-desayuno enfocada, según el catálogo del evento, en veinte proyectos críticos para la reconstrucción venezolana con especial interés en el sistema de agua de Caracas, el sistema hidroeléctrico de Guri, recuperación de la producción petrolera en la Faja del Orinoco, el sistema de transporte de pasajeros en autobuses y la recuperación del puerto petrolero de José. Los panelistas fueron el Secretario Especial de Comercio Exterior de Brasil Marcos Prado Troyjo, el vicepresidente de Ipsos Public Affairs (empresa patrocinadora del desayuno) Mark Polyak y el vicepresidente para Latinoamérica de la constructora estadounidense Hill International. El ponente principal de esta sesión fue el Secretario de Comercio de EEUU Wilbur L. Ross. La conversación sobre Venezuela formó parte de un evento de tres días organizado por CG/LA Infrastructure en el cual se discutieron grandes proyectos de infraestructura en Suramérica con especial acento en el cambio de escenario que se vive en Brasil con el mandato de Jair Bolsonaro.

Por otro lado han sido varias las empresas consultoras y los analistas financieros venezolanos que han sido contactados desde Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, México, Estados Unidos, Canadá, España, Francia e Italia para que discutan las posibilidades de inversión en Venezuela una vez que se restaure el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la democracia. El interés desde esas empresas es poder participar activamente desde el “Día 1” en la reconstrucción del país ofertando fuentes de trabajo para el destrozado sector laboral criollo. El saqueo del país en 20 años de robolución, pillaje y chorocracia destruyó el tejido social, laboral, sanitario y judicial por solo decir cuatro sectores. Puede añadirle el que Usted quiera y también estará tan desvencijado como la propia presidencia republicana.

BARBADOS SI CONTINÚA

La mesa sigue servida en la isla: Dag Halvor Nylander, director de Paz y Reconciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores, con sede en Oslo, emitió un comunicado donde dijo “entiendo que esta semana no se llevaran a cabo las reuniones planteadas en Barbados. Noruega continuará facilitando “el proceso de negociación con los principales actores en Venezuela y los horarios están basados en disponibilidad de las partes”. Agregó que “la facilitación continua bajo el principio de que las partes quieran hacerlo y que existan perspectivas realistas para negociar una solución que pueda beneficiar a la gente de Venezuela. Como está acordado estamos en contacto con ellos, en referencia a las próximas reuniones”, reiteró el líder negociador. El gobierno sintió en profundo el rechazo global a su bravuconada. El reinicio será la semana próxima.

