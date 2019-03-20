Asamblea Nacional autorizó designación de junta ad hoc de Pequiven - Runrun

EN LA SESIÓN ORDINARIA de este 19 de marzo, el Parlamento autorizó al presidente encargado de Venezuela y jefe del Poder Legislativo, Juan Guaidó, a designar la junta administradora ad hoc de Petroquímica de Venezuela (Pequiven), que tendrá el propósito de asumir las funciones de la asamblea de accionistas y la junta directiva de la estatal.
El diputado Elías Matta, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, presentó el proyecto de acuerdo en el que se señala que es deber de la Asamblea Nacional (AN) proteger el patrimonio que le pertenece a la República y que se encuentra bajo la administración de un “gobierno ilegítimo”.
En el documento se establece que la junta administradora ad hoc representará a Pequiven como accionista de Monómeros Colombo Venezolanos S.A. Al respecto, la AN indicó que la gestión de Nicolás Maduro ha comprometido las empresas en el extranjero.
Matta aprovechó para subrayar que esta compañía llegó a generar hasta 150 millones de dólares de ganancia, pero en el último informe publicado, de 2017, daba cuenta de que solo pudieron obtener $ 21 millones en dividendos.
La junta administradora ad hoc de Pequiven estará conformada por Jon Bilbao, Enrique Torres, Fernando Asenio, Iván Ivanoff y Rogelio Lozada.
Mientras que la junta directiva de Monómeros quedó integrada por Jon Bilbao, Carmen Elisa Hernández, José Alberto Deantonio, José Ignacio González, Yadid Jalaf.
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