MonitorDeVíctimas | Impunidad y silencio a tres meses de la masacre de La Vega - Runrun

A tres meses de la masacre de La Vega, impunidad y silencio es lo que se respira en la parroquia asediada por la violencia. De los casos registrados por Monitor de Víctimas en enero de 2021, solo entre los días 7 y 8 se reportaron 15 personas muertas en el marco del operativo policial

La parroquia de La Vega al inicio del 2021 estuvo marcada por la violencia. Monitor de Víctimas registró 21 casos de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, ocurridos durante los 31 días de enero.

Además de todo lo que rodea estas muertes, llama la atención que, según la base de datos de Monitor de Víctimas, en enero de 2021, el aumento de los homicidios en La Vega fue de 1800% en comparación con enero de 2020 cuando se registró solo un homicidio en esa parroquia.

Por otra parte, durante los 365 días del 2020 en La Vega se documentaron 29 homicidios, ocho asesinatos más que los contabilizados solo durante enero de 2021.

Con base a los registros de Monitor de Víctimas se puede concluir que el aumento de asesinatos en la parroquia, está relacionado con las muertes ocurridas en la masacre de La Vega, entre el 7 y el 8 de enero. Se logró registrar que en ese solo hecho hubo 15 víctimas, de las cuales 14 fueron presuntamente ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado y otra murió en el marco del operativo, al parecer a manos de la fuerza pública.

La primera masacre del año

Hablar de La Vega en 2021, es recordar la masacre del 8 de enero. De las 15 víctimas, cuatro eran adolescentes de 17 años de edad. En el procedimiento participaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB.

Una semana antes de que ocurriera la llamada Masacre de La Vega, funcionarios de la PNB informaron que algunos sectores de esa parroquia habían sido tomado por miembros de la megabanda de “El Coqui”, el grupo delincuencial que mantiene el control territorial en la Cota 905, un barrio vecino de La Vega.

Según los uniformados, los delincuentes habrían llevado a cabo esta acción como una forma de extender su dominio en Caracas.

A los pocos días de este anuncio, en redes sociales se comenzaron a publicar imágenes de presuntos miembros de bandas delictivas con armas de fuego larga en la zona.

Grupos armados con armas largas y granadas tomaron desde el 1ro de Enero el sector Los Naranjos y la calle Zulia. Transeúntes alegan que pertenecen a la gente de "El Coqui" quienes colocan alcabalas en busca de funcionarios que residan en la zona para que se retiren #Caracas pic.twitter.com/DbTUCIIW2n — Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) January 5, 2021

Habitantes de La Vega consultados para este trabajo confirmaron que desde octubre de 2020 comenzaron a ver jóvenes, que en su mayoría no eran de la zona, transitando con armas de fuego por las calles.

“Su interés se centra en expandir el control territorial en La Vega, debido a que en este sector se encuentran salidas estratégicas de Caracas, como es la carretera Panamericana, contactada en la parte alta de La Vega, y salidas hacía Montalbán, Caricuao y Las Adjuntas”, sostuvo un funcionario policial, quien pidió que no se revelara su identidad.

Cuatro adolescentes muertos entre las víctimas

Para las 11:00 am del pasado 8 de enero ya habían muerto 15 personas, en el marco del operativo policial en La Vega. Las autoridades informaron que las muertes de estas personas se habían presentado en enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos élite policiales.

Si embargo, familiares de los fallecidos dieron otra versión de los hechos a los periodistas de Monitor de Víctimas. Todos estos relatos apuntaron a que lo ocurrido en La Vega fue una masacre ocasionada por la violencia policial.

“Queremos que de verdad se haga justicia”, fue el petitorio de los familiares de Carlos Alfredo Hernández Hurtado, de 17 años de edad, ejecutado por funcionarios de las FAES ese 8 de enero.

El adolescente abandonó sus estudios de bachillerato para ponerse a trabajar lo antes posible y ayudar con los gastos del hogar. Laboraba en una carnicería de la zona. “Fue a comprar queso cuando la policía lo agarró y lo mató”, señaló Carmen Hurtado, madre de Carlos.

Carmen sabe exactamente cuántos días han pasado desde que mataron a su hijo. “Sabes, esta semana, el 8 de abril, se cumplen 3 meses desde que asesinaron a mi hijo”, cuenta Carmen. Son 90 días desde la intervención policial.

La madre no ha tenido comunicación con los fiscales del Ministerio Público; pesé a hacer una denuncia ante la fiscalía de derechos fundamentales en Parque Carabobo, casi un mes después de la ejecución del joven.

Ni una llamada, comentario, ni acción por parte de las autoridades recibió Carmen a tres meses de la masacre. Su caso está impune.

“Tuve que ir a la fiscalía para meter la denuncia. No me dieron ningún papel. Al menos me atendieron bien, pero ya pasaron dos meses y ni una llamada he recibido”, agregó.

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno de Nicolás Maduro se pronunció sobre los hechos. El silencio de Tarek William Saab, Fiscal General; y de Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, marca un precedente preocupante para las víctimas que buscan justicia.

Para Carmen, lo más importante es que se diga la verdad. “Se lo que dicen. Que mi hijo era un malandro. Pero no es así. Es verdad, mi hijo había dejado sus estudios de bachillerato para ayudarme con los gastos del hogar. Sin embargo, él iba a continuar con sus estudios. Tenía pensado inscribirse en la academia militar para ser guardia nacional, unos días después de que cumpliera 18 años”, agregó.

Para la madre, la versión policial solo estigmatiza, daña y rompe con la vida, no solo de las víctimas, sino también de sus allegados. “Sabes, mi hijo era un chamo sano. Ni siquiera vivía en La Vega. Se había mudado dos años antes a Altagracia de Orituco, a una casa que tengo allá. Esa semana, aquella en donde fue asesinado, estaba ayudándome a buscar las cosas para terminar la mudanza”, confesó la mujer.

Los relatos de los familiares de otras 10 víctimas, publicados en su momento por Monitor de Víctimas, son similares.

Perfil de las víctimas y su ubicación geográfica

De los 21 homicidios ocurridos en La Vega en enero, 14 fueron por violencia policial, 3 por robo, 3 por causas por determinar y 1 por balas perdidas. En este último móvil se encuentran la otra víctima del operativo policial en La Vega.

La edad promedio de los fallecidos fue de 26,5 años, lo que nuevamente indica que la mayoría de las víctimas eran jóvenes en edades productivas. De los 21 asesinados, una víctima era de sexo femenino.

Para el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, el incremento de la violencia en la parroquia del suroeste de Caracas se debe a una serie de factores socioeconómicos vinculados también a la acción directa del Estado venezolano, mediante a sus cuerpos de seguridad.

“No podemos hacer una tesis como tal sobre si las protestas por los servicios básicos (agua y gas) en la parroquia fueron los precursores de la arremetida del gobierno en el sector. Ese aumento en las muertes no solo expresa lo que pasa en La Vega, sino en Venezuela”, señaló.

Infante, quien es coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, identificó las zonas en donde los índices delictivos se mantienen en aumento. La parte baja, que va desde la entrada, en la redoma de La India hasta la calle Zulia, es donde hay mayor incidencia de homicidios.

“Hay una distribución interesante de los hechos violentos. Por los datos que tienen, se puede decir que la mayor parte de los homicidios se cometieron en la parte baja de La Vega, en donde está la zona más comercial. Seguida por la parte media del sector. La parte baja es la que más ha sufrido la violencia, pese a que allí haya mayor presencia policial”, sostuvo Infante.

“Llama la atención que el lugar con mayor incidencia es también el lugar de mayor presencia policial. El que la policía esté presente no es garantía de la disminución del delito”, agregó el sacerdote.

Las víctimas del operativo policial:

Luis Alejandro Ramírez (17)

Wilfredo Marcano (36)

Yerikson José García Duarte (32)

Raúl Antonio Lira Sánchez (25)

Eliécer Rafael Martínez Rojas (23)

Richard Alejandro Chile Cabello (20)

Julio Alexander Pino Moreno (23)

Yeferson José Moreno Plazola (28)

Carlos Alfredo Hernández Hurtado (17)

Jonathan Useche (17)

Jonathan Efrén Durán González (17)

Néstor Duarte

Nelson Enrique Villarta Talima (49)

Eglis Rivas (25)

Un hombre sin identificar