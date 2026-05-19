El Mañanero del 19 de mayo: Estudiantes fueron agredidos por funcionarios policiales

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 19 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

“Me partieron la cabeza, me partieron los dedos y aquí están todos estos chamos respaldando. Aquí no hay miedo, no nos calamos más esta vaina”, dijo un estudiante que fue golpeado por funcionarios policiales cerca de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela.

La agresión se produjo en el marco de una concentracion convocada por la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) este lunes, 18 de mayo, debido al fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político muerto bajo custodia del Estado, Víctor Hugo Quero Navas.

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

La adolescente Samantha Hernández fue excarcelada este lunes 18 de mayo.

Samantha vuelve a casa.



Después de meses de espera, hoy pudo reencontrarse con sus abuelos y abrazar nuevamente a su familia. Hay momentos en los que una imagen lo dice todo: alivio, amor y la fuerza de quienes nunca dejaron de esperarla.



Este momento me hace muy feliz y da… pic.twitter.com/Pht3yEotYv — Carlos Trapani (@carlosmtrapani) May 19, 2026

Azuquita pa’l café

Venevisión dedicó los primeros 10 minutos de su noticiero estelar de hoy a la muerte de la señora Carmen Teresa Navas y las exigencias de justicia por el crimen de su hijo, Víctor Quero Navas.



En un hecho inusual, después de muchos años, abrieron el noticiero con una transmisión… pic.twitter.com/wxuM7kFXsS — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 18, 2026

La ñapa (recomendamos…)