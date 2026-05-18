Estudiantes de la UCV plantaron cara al cerco policial por la memoria de la señora Carmen Navas

La Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) realizó este lunes, 18 de mayo, una protesta debido al sensible fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido poco más de una semana después de que el Estado admitiera que su hijo, Víctor Hugo Quero Navas, falleció bajo custodia en julio de 2025.

En horas de la mañana los estudiantes, familiares de presos políticos y defensores de DDHH acudieron a la ‘casa que vence las sombras’ para manifestar su indignación por este caso, en el que además no se han esclarecido los hechos y la señora Carmen, que pasó más de un año buscando a su hija, no obtuvo justicia por el fallecimiento de su hijo.

Como muestra del descontento, los asistentes a la manifestación tomaron la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela. “Carmen, tranquila, tu causa sigue viva”, “no se murieron, a ellos los mataron”, eran algunas de las consignas que se escuchaban desde la autopista.

“Aquí todo el mundo habla de elecciones, todo el mundo habla de problemas. ¿Qué pasó con Víctor? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde está su familia? Todos solos y nosotros aquí como pendejos esperando que nos llegue la policía. No pude abrazarla el día de la misa. No pude ayudarla a buscar a su hijo y a mí me da terror que sea mi hija la próxima. No sirvo para vivir así”, expresó con dolor una madre que se acercó a la manifestación.

Los ánimos se caldearon cuando, muy cerca de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela, los estudiantes se enfrentaron a un piquete policial que rompieron a empujones. Tras ese hecho, Miguelángel Suárez, presidente de la FCU-UCV, fue brevemente detenido junto a otro joven.

“Nos agarraron, agarraron a un chamo de los nuestros y evidentemente yo no lo iba a dejar solo. Lo golpearon, me golpearon a mí. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar a nadie atrás (…) Ahorita vamos a hacer un artillería pacífica, los violentos son ellos”, señaló Suárez tras ser liberado.

El otro joven que fue detenido junto a Suárez manifestó que este hecho demuestra que “lo que ha cambiado en este país han sido las caras que están frente al régimen”, pero “las tácticas del régimen siguen siendo las mismas”. Al ser liberado, declaró: “Me partieron la cabeza, me partieron los dedos y aquí están todos estos chamos respaldando. Aquí no hay miedo, no nos calamos más esta vaina”.

#AlMomento | Estudiantes de la #UCV toman una vez más la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela como medio de protesta por la muerte de la Sra Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero.



Ambos muertos por la inacción del régimen venezolano pic.twitter.com/3ARPtVRYoR — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

#AHORA | Dirigente estudiantil @miguel_suarezt declara luego de ser detenido y golpeado por el régimen de Delcy Rodríguez:



“Ellos se creen los dueños de este país y no lo son”. pic.twitter.com/Cl8xWw0LlU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) May 18, 2026

La presidenta adjunta de la FCU-UCV @rosacucunubaa denuncia que estudiantes fueron golpeados durante la protesta frente al SEBIN de Plaza Venezuela. #18May pic.twitter.com/WZXfonWNMq — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 18, 2026

#AlMomento | Los estudiantes se enfrentan frente al piquete de la @PNBVzla en plaza Venezuela.



Algunos se dispersan y denuncian que el presidente de la FCU-UCV Miguelangel Suárez quedó rezagado con la policía pic.twitter.com/t2WAm4CTfo — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

#AlMomento | Desde la UCV madre de una de las estudiantes rompe en llanto y dice “Aquí todo el mundo habla de elecciones libres pero nadie de los presos políticos ni de sus familias. Hoy fue la señora Carmen y Víctor Quero pero mañana puede ser mi hija o yo misma”. pic.twitter.com/VgAHaNJk86 — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

#AlMomento | Estudiantes de retiran del SEBIN luego de dejar grafitis y pintas en las zonas adyacentes



“Asesinos y @PNBVzla Cobarde” es lo que se lee pic.twitter.com/FjPyiJpNfE — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

#AlMomento | Estudiantes de la #UCV toman una vez más la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela como medio de protesta por la muerte de la Sra Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero.



Ambos muertos por la inacción del régimen venezolano pic.twitter.com/3ARPtVRYoR — Viva la UCV (@VivaLaUCV) May 18, 2026

El estudiante de la UCV Víctor García denuncia que fue arrestado brevemente y golpeado por la PNB cuando protestaban frente a la sede del SEBIN de Plaza Venezuela. #18May pic.twitter.com/tS1NfJqCbW — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) May 18, 2026

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