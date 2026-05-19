A Saab le pusieron la braga otra vez y volverá a comparecer ante un juez el 24 de junio 

El deportado a Estados Unidos por el gobierno de Venezuela, Alex Saab, compareció este lunes 18 de mayo ante una corte federal de Miami.

Las autoridades estadounidenses presentaron una nueva acusación por lavado de dinero y conspiración financiera contra el empresario, quien permanecerá detenido sin posibilidad de fianza mientras avanza el proceso judicial.

De acuerdo a las agencias internacionales, la jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que permanezca bajo custodia al menos hasta una próxima audiencia fijada para el 24 de junio.

Vestido con un uniforme marrón de recluso, Saab compareció a la audiencia se realizó en el Distrito Sur de Florida.

Vestido con un overol marrón, Saab fue acusado por el Distrito Sur de Florida de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de fondos.https://t.co/BI5W54MJIo — Diario_LasAmericas (@DiarioLAmericas) May 18, 2026

Según la nueva acusación presentada por fiscales federales, Saab habría participado en operaciones destinadas a ocultar el origen de fondos obtenidos mediante contratos irregulares y movimientos financieros internacionales.

De acuerdo con el expediente, el empresario colombiano enfrenta cargos por lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras con el objetivo de encubrir recursos de procedencia ilícita.

Estados Unidos asegura que Saab operó como testaferro del actualmente detenido en una cárcel neoyorquina, Nicolás Maduro, y como intermediario en negocios vinculados al régimen venezolano. Sostienen que el empresario obtuvo beneficios millonarios a través de contratos estatales y redes comerciales utilizadas para mover dinero fuera de Venezuela.

“La DEA ha investigado durante mucho tiempo los presuntos delitos financieros y las redes vinculadas a Alex Saab y al antiguo régimen de Maduro”, declaró el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, en una nota de prensa publicada por ese organismo de EE.UU.“Estos cargos son resultado directo del compromiso constante de la DEA para desmantelar las redes corruptas que operan en toda Venezuela”, AÑADIÓ.

En esa misma nota se asegura que será acusado de conspiración para blanquear dinero y que, si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión federal.

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