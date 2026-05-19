“Alex Saab no es venezolano, es colombiano”: La perla de Diosdado Cabello y las preguntas qué desata

Después de haber gastado dinero del erario público en una campaña llamada Free Alex Saab (Liberen a Alex Saab), parecida a la que mantienen con Nicolás Maduro y Cilia Flores actualmente, ahora la cúpula del chavismo, con la vocería de Diosdado Cabello, esgrime que el empresario Alex Saab, entregado por el régimen de Delcy Rodríguez a las autoridades estadounidenses el pasado fin de semana para ser juzgado por presunto lavado de dinero,no es venezolano, sino “colombiano”, como siempre reseñaron los medios independientes.

“El ciudadano Alex Saab no es venezolano y presentaba desde el 2004 una cédula de identidad que no es legal, que no tendría respaldo legal en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)”, dijo el ministro de Interior y Justicia y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

Aunque Venezuela y Estados Unidos no tienen tratado de extradición, Cabello justificó la deportación de Saab a los Estados Unidos apelando al artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece “la extradición obligatoria para delitos graves internacionales, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y corrupción, y la confiscación de bienes a extranjeros”.

De acuerdo con Cabello, no hay documento alguno en el Saime que compruebe que Saab es venezolano.

“Cuando se le preguntó el número de cédula, decía, no me acuerdo. ¿Cuál es su número de cédula? No me acuerdo. ¿Dónde lo sacó? No me acuerdo. ¿Quién le entregó la cédula? No me acuerdo”, manifestó el ministro.

Según el razonamiento de Cabello, Saab fue extraditado a Estados Unidos y no a su país de origen, no porque Venezuela está siendo tutelada por la administración del presidente Donald Trump desde el pasado 3 de enero, cuando detuvieron a Maduro y a Flores, sino porque ese fue el último país desde donde ingresó a Venezuela.

Cabello expresó que, con esa cédula, Saab “tuvo acceso a algunas cosas”.

Con su cédula “chimba”, el país se pregunta entonces cómo Saab votó en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y ostentó el cargo de ministro de Industria y Producción Nacional.

De “héroe diplomático” a “colombiano extraditado”

Pese a que quienes ostentan actualmente el poder nunca reconocieron formalmente la detención de Saab el pasado 4 de febrero, ante la pregunta sobre su presunta aprehensión del colombiano, Jorge Rodríguez se limitó a decir “no estoy autorizado para hablar de eso”.

El empresario colombiano fue trasladado a Estados Unidos el pasado sábado 16 de mayo, fuertemente custodiado por agentes de agencias federales estadounidenses, incluyendo la Administración de Control de Drogas (DEA).

La deportación de Saab a Estados Unidos contradijo a las declaraciones de altos funcionarios del oficialismo quienes, durante años, aseguraron que al empresario neogranadino nacionalizado venezolano le habían violado su inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021.

Saab estuvo preso hasta diciembre de 2023 en una prisión federal de Florida, acusado de liderar un esquema de sobornos y lavado de $350 millones de dólares provenientes del sistema cambiario y de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Hace tres años, la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un intercambio de prisioneros y envió a Saab a Venezuela. Maduro y sus acólitos, incluyendo los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, lo recibieron como un héroe.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país