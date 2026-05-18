Organizaciones feministas: Muerte de Carmen Navas debe convertirse en exigencia inmediata de justicia

Diversas organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos en Venezuela alzaron su voz tras el sensible fallecimiento de la señora Carmen Navas, una madre que dedicó los últimos meses de vida a buscar incansablemente la verdad y la justicia para su hijo, Víctor Hugo Quero Navas.

A través de un manifiesto público, el movimiento de mujeres expresa su profundo dolor y duelo. Las activistas enfatizan que la sociedad no puede dejar la partida de la señora Carmen en el olvido, sino que debe transformarla en una bandera de lucha y en una exigencia inmediata de rendición de cuentas al Estado.

Víctor Hugo Quero Navas, hijo de Carmen, sufrió prisión política y desaparición forzada. El comunicado de las organizaciones denuncia que la vida de Quero “se apagó bajo la agonía de la prisión y sin el contacto ni conocimiento de sus familiares y seres queridos”. Esta situación quebrantó profundamente la salud emocional de su madre en su etapa final.

“Los últimos días de vida de la señora Carmen estuvieron marcados por el dolor más profundo que puede enfrentar una madre: la pérdida de un hijo en un contexto de injusticia”, añade el comunicado.

Las organizaciones firmantes señalan que Carmen representa “el reflejo del sufrimiento silencioso pero digno de tantas madres en nuestro país”.

“Su historia nos conmueve a millones de venezolanas que vemos un sistema tan fracturado, falto de derechos e insensible al clamor de las mujeres, las mismas mujeres víctimas de los crímenes de lesa humanidad, de guerra y de odio”, añade el texto.

Finalmente, demandan acciones concretas, señalando que “su partida debe convertirse en la inmediata exigencia de justicia y la reparación de crímenes cometidos por el Estado/Gobierno”.

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