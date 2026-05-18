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Porras sobre muerte de Carmen Navas: Que su testimonio mueva los corazones de los torturadores

La mañana de este viernes, 18 de mayo, el cardenal Baltazar Porras se pronunció sobre la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido en custodia del Estado.

“Que su testimonio valiente y esperanzado con la confianza que puso a los pies de San José Gregorio sea una clarinada y una luz que alumbre para que la libertad de todos los presos y la libertad de vivir en paz mueva los corazones de los torturadores”, posteó Porras en su cuenta en X.

El cardenal afirmó que las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo, condujeron a Carmen Teresa a su última ofrenda, la propia vida.

“Descanse en paz Carmen Teresa y junto a su hijo la Virgen los conduzca ante la Santísima Trinidad. Amén”, encomendó Porras.

El pasado viernes, 15 de mayo, Carmen Navas asistió a una misa (la única) en memoria de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, realizado en la iglesia La Candelaria en Caracas.

Durante la celebración de la misa, la señora Carmen Teresa se notaba agotada y en dos ocasiones se descompensó. Su cara reflejaba el dolor y el sufrimiento que solo conoce una madre que ha perdido a su hijo.

Durante la celebración de la misa alcanzó a decir que Dios le dio la fuerza para encontrar a su hijo. Carmen Navas es la quinta madre que fallece esperando justicia. Su muerte se suma a una lista silenciosa de mujeres que agotaron cada recurso, cada visita, cada reclamo, sin obtener respuestas del Estado.

Carmen Navas: “Dios me dio la fortaleza para encontrar a mi hijo”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Carmen Navas es la quinta madre que fallece esperando justicia. Su muerte se suma a una lista silenciosa de mujeres que agotaron cada recurso, cada visita, cada reclamo, sin obtener respuestas del Estado
Carmen Navas
Redacción Runrun.es
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La mañana de este viernes, 18 de mayo, el cardenal Baltazar Porras se pronunció sobre la muerte de Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido en custodia del Estado.

“Que su testimonio valiente y esperanzado con la confianza que puso a los pies de San José Gregorio sea una clarinada y una luz que alumbre para que la libertad de todos los presos y la libertad de vivir en paz mueva los corazones de los torturadores”, posteó Porras en su cuenta en X.

El cardenal afirmó que las consecuencias del dolor, la tortura y la negación de saber de su hijo, condujeron a Carmen Teresa a su última ofrenda, la propia vida.

“Descanse en paz Carmen Teresa y junto a su hijo la Virgen los conduzca ante la Santísima Trinidad. Amén”, encomendó Porras.

El pasado viernes, 15 de mayo, Carmen Navas asistió a una misa (la única) en memoria de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, realizado en la iglesia La Candelaria en Caracas.

Durante la celebración de la misa, la señora Carmen Teresa se notaba agotada y en dos ocasiones se descompensó. Su cara reflejaba el dolor y el sufrimiento que solo conoce una madre que ha perdido a su hijo.

Durante la celebración de la misa alcanzó a decir que Dios le dio la fuerza para encontrar a su hijo. Carmen Navas es la quinta madre que fallece esperando justicia. Su muerte se suma a una lista silenciosa de mujeres que agotaron cada recurso, cada visita, cada reclamo, sin obtener respuestas del Estado.

Carmen Navas: “Dios me dio la fortaleza para encontrar a mi hijo”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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