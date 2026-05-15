Carmen Navas: “Dios me dio la fortaleza para encontrar a mi hijo”

Con paso lento, pero firme, y sostenida por su círculo más cercano, Carmen Navas llegó al primer acto público en memoria de su hijo Víctor Hugo Quero Navas, realizado en la Iglesia La Candelaria en Caracas, este viernes 15 de mayo.

Bajo el sol inclemente del mediodía, Carmen Navas caminó hasta la entrada principal de la iglesia cargando a cuestas con un dolor que dejó de ser solo de ella y se convirtió en el de todo un país.

“Estamos contigo, Carmen”, “Carmen no estás sola”, “Dios tiene que hacer justicia, Carmen”, “las madres de Venezuela te apoyan”, eran las palabras de aliento y consuelo que manifestaban las personas que se acercaron al templo para acompañar a la madre de Víctor Hugo.

Carmen hizo una parada antes de llegar al primer banquillo de la iglesia. Sofocada, cansada y ahogada en el llanto, solo alcanzaba a dar las gracias o a responder con una mirada de gratitud a todos lo que se acercaban a ella para abrazarla o estrechar sus manos.

Foto: Yeannaly Fermin

Al llegar al altar, Carmen fue recibida por el párroco de la iglesia, quien la abrazó y le dijo: “Nos hemos unido profundamente desde la fe a su dolor. El rostro suyo es el rostro de la búsqueda de la justicia en Venezuela”.

Foto: María Gracia Lacruz

Visiblemente conmovido, el sacerdote comparó el dolor de Carmen Navas con el de la virgen María. Recordó que María estuvo siempre al pie de la cruz acompañando a su hijo Jesús y sosteniendo a los discípulos para que no perdieran la fe. “La virgen abrazó y sostuvo a quienes quedaron atrás y dijo que no tuvieran miedo porque él iba a resucitar, y hoy digo que Víctor también va a resucitar en el rostro de todos los que tenemos la esperanza de que esta situación cambie, y cambie para bien”, dijo.

Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, fue detenido a principios de enero de 2025 en el marco de las protestas antigubernamentales del pasado 28 de julio, acusado de terrorismo y conspiración. Desde su detención y posterior desaparición física, su madre lo buscó incansablemente durante varios meses hasta que, el pasado 7 de mayo, las autoridades venezolanas admitieron que había muerto bajo custodia del Estado en un contexto marcado por la opacidad y desconfianza en el sistema de justicia.

“Dios me dio la fortaleza para encontrar a mi hijo hasta el final”, dijo Carmen Navas en un pase con el micrófono que le hizo el sacerdote.

Víctor Hugo es el preso número 27 que fallece bajo custodia del Estado desde el año 2014. El caso se diferencia de los demás por el ensañamiento utilizado para ocultar la desaparición post-mortem por más de nueve meses, simulando que aún seguía con vida.

Un dolor de todas las madres

A la misa en memoria de Víctor Hugo Quero Navas asistieron muchos adultos mayores, en su mayoría, mujeres. Había también políticos, activistas, miembros del Comité por la Liberación de los Presos Políticos y familiares de detenidos que siguen sin obtener respuestas de sus seres queridos.

Todos los asistentes acataron la instrucción de vestir con camisa blanca y llevar una vela como símbolo de duelo y resistencia.

Alba Quiroga no conocía a Carmen Navas, pero se acercó hasta la iglesia para apoyarla y brindarle consuelo. “No la conozco ni conocí a su hijo, pero su dolor lo puedo sentir porque también soy madre y como madre exijo que este hecho tan horroroso no se vuelva a repetir nunca”, comentó.

Foto: María Gracia Lacruz

Por su parte, Abraham Blandín, vicepresidente del partido Primero Justicia en el estado Miranda, aseguró que se identifica con Carmen Navas porque también tiene hijos y pidió la liberación de todos los detenidos por razones políticas: “Ojalá que todas las madres que tienen a sus hijos presos puedan abrazarlos en libertad”.

Marielena León, habitante de la Cota 905, aseguró que el caso de Víctor Quero le duele a todo un país. “Admiro a la señora Carmen por la fortaleza que ha tenido para enfrentar esta desgracia. No ha sido fácil por todo lo que ha tenido que pasar. Hoy fue ella, pero mañana podríamos ser cualquiera de nosotras si no hay un cambio en este país”, recalcó.

“Los venezolanos sufrimos la muerte de Víctor Quero y estamos aquí para apoyar esta lucha espiritual porque una madre no merece pasar por lo que está pasando la señora Carmen”, dijo Margarita Briceño.

Una despedida sin respuesta

La primera ceremonia oficial por el alma de Víctor Quero finalizó con un grito compartido dentro de la iglesia:

“Justicia, justicia, justicia”, corearon en varias oportunidades los asistentes a la misa.

Foto: María Gracia Lacruz

Carmen encendió algunas velas para alumbrar el alma de su hijo y así como llegó se retiró del templo: acompañada y sostenida por decenas de personas que rechazan lo ocurrido, exigen justicia y se niegan a olvidar.

Foto: María Gracia Lacruz

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