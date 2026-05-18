“Grave irregularidad jurídica y administrativa”: Gobierno sigue sin publicar en Gaceta aumento del salario

La ONG Acceso a la Justicia alertó este lunes 18 de mayo que el Gobierno sigue sin publicar en Gaceta Oficial el aumento del salario mínimo integral anunciado el pasado 30 de abril.

La organización señaló que desde el anuncio del aumento, los empleados del sector público han percibido $150 correspondientes al Bono de Guerra Económica, un segundo pago de $50 fijado para el 30 de mayo, más $40 por concepto de Cestaticket para trabajadores activos

Acceso a la Justicia destacó que la ejecución y el desembolso de estos montos sin la debida publicación del decreto en Gaceta Oficial constituye una “grave irregularidad administrativa y jurídica”.

“Al prescindir de esta formalidad legal, se vulnera el principio de seguridad jurídica y publicidad de los actos públicos, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre institucional ante la falta de un marco normativo oficial que respalde formalmente estos ajustes”, advirtió la ONG.

#AlertaLegal A la fecha, aún no se ha publicado en Gaceta Oficial el decreto correspondiente al aumento del ingreso mínimo integral anunciado el pasado #30abr.



No obstante, a través de la agencia Venezuela News, se ha confirmado que el cronograma de pagos procederá de la… pic.twitter.com/r2eVD8Wejw — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) May 18, 2026

Anuncios confusos

El anuncio que hizo Delcy Rodríguez previo al 1 de mayo dejó más dudas que certezas en los trabajadores venezolanos. En un primer momento no quedó claro si el salario mínimo -la figura establecida en la Constitución y que está congelado desde hace cuatro años en 130 bolívares- sería incrementado o, nuevamente, el gobierno optaría por incrementar el monto del denominado bono de guerra económica, que no tienen incidencia en prestaciones, vacaciones ni otros beneficios laborales.

Tampoco quedó claro si el aumento del pago a los pensionados sería del monto de esa pensión fijada en 130 bolívares mensuales, o del bono mensual que percibían.

La encuesta “Verdad Venezuela” hecha por Meganálisis entre el 24 y el 31 de marzo de 2026 encontró que 94,5% de los entrevistados considera insuficiente un aumento de salario mínimo entre 100 y 200 dólares, ya que no cubriría las necesidades mínimas de los trabajadores.

Un total de 1007 personas en Distrito Capital y los 23 estados del país fueron entrevistadas telefónicamente para conocer en la actualidad, “la opinión, percepción y sentir de los venezolanos”, afirmó la encuestadora.

El tema del salario mínimo continúa en el foco central del debate en el país, pues la exigencia de un aumento ha sido el principal motor de las más recientes protestas llevadas a cabo en todo el territorio nacional.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

