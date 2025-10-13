El Mañanero del 13 de octubre: Un Nobel a la resistencia pacífica

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del lunes, 13 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Nuevamente, María Corina Machado Parisca es noticia. En esta oportunidad, el nombre de la coordinadora nacional de Vente Venezuela ocupó titulares noticiosos en todo el mundo por ser la primera mujer venezolana en alcanzar el Premio Nobel de la Paz.

La líder de la oposición fue galardonada este viernes 10 de octubre por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Su camino hacia este reconocimiento internacional comenzó hace más de dos décadas, cuando decidió convertirse en una voz firme y disidente contra el chavismo.

Y aunque el camino trazado con su lema de batalla, “hasta el final’, aún no ha culminado en la transición de gobierno, el Premio Nobel de la Paz que le concedieron, más que un reconocimiento personal, pone de nuevo sobre el tapete una causa ciudadana que parecía ahogarse en la represión y la desesperanza.

Lee este perfil completo de la trayectoria política de María Corina Machado y de cómo encabezó la gesta ciudadana para recabar las pruebas de los resultados de la elección del 28 de julio de 2024.

Recién salido del horno

Para celebrar la santificación del llamado “médico de los pobres”, Runrun.es presenta un especial de tres podcast que narran las historias de doctores que han seguido sus carreras inspirados por loa figura de José Gregorio Hernández. Consulta el especial

Maduro pide conformar milicias indígenas y omite mencionar los problemas que los aquejan

Machado: “Nuestro próximo premio será la libertad”

Piden más apoyo global a causa venezolana tras Nobel de la Paz

Petro: de tibia felicitación a increpar a Machado por sus “alianzas”

Educación sexual y gestión menstrual dignas: deudas con las niñas venezolanas

Un Nobel de la Paz que se celebró en silencio

Crisis financiera de la ONU y su impacto en Misión que investiga DDHH en Venezuela

En audiencia telemática acusaron al profesor y economista Ricardo Berrios de cuatro delitos

Los que no recibieron en paz el Nobel a Machado

DDHH Olvidados | Prevención del suicidio en Venezuela, una urgencia desatendia

Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“Le iba a decir al comandante de la milicia bolivariana que profundicemos y aceleremos la expansión de la milicia bolivariana indígena en todos los territorios del país. Y que se conformen brigadas milicianas internacionalistas de los pueblos indígenas de Suramérica para venir a defender a Venezuela, si fuese necesario. Milicias bolivarianas indígenas”, sentenció Nicolás maduro durante discurso en la marcha por la resistencia indígena.

Lo que rompe en redes

La muerte de la actriz, productora, directora y ganadora del Oscar, Diane Keaton, conmocionó a las redes. La referente del cine murió a los 79 años. No se supo la causa de su fallecimiento, pero amigos cercanos declararon a FoxNews que su salud se deterioró “rápidamente” en los últimos meses.

Keaton ganó un Premio Oscar como mejor actriz por “Annie Hall” (1977), película que destacó su talento para la comedia y que presentó al mundo su inconfundible estilo, caracterizado por el uso de pantalones, chalecos y sombreros, una mezcla sartorial que mantuvo a lo largo de su vida y que la convirtió en un ícono de la moda.

Rest in peace, Diane Keaton. pic.twitter.com/qBuvoJ6I98 — Films to Films (@filmstofilms_) October 12, 2025

Azuquita pa’l café

La cantante mexicana Ana Gabriel felicitó a Venezuela por el Premio Nobel de la Paz obtenido por María Corina Machado: “Es la mujer más valiente, ese premio no es para ella, es para Venezuela, los venezolanos y los latinoamericanos que estamos defendiendo nuestros derechos”.

La cantante mexicana @ANAGABRIELRL celebró en pleno escenario el Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora venezolana @MariaCorinaYA, durante su presentación en el BOK Center de Tulsa, como parte de su gira internacional “Claro de Luna Tour”.#LegionIndependencia pic.twitter.com/0bR5FscvkU — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) October 12, 2025

La ñapa (recomendamos)…