TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

ESPECIAL | Los médicos del santo: ciencia y fe en la figura de José Gregorio Hernández

Es una mañana de mayo de 2025 y, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, la academia se prepara para rendir un homenaje a José Gregorio Hernández, cuya canonización acaba de ser anunciada por el hoy fallecido papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Allí, en las escalinatas centrales del auditorio conocido por sus nubes de Alexander Calder, se desplegaron ese día un par de filas con jóvenes trajeados con sus batas blancas. Eran los estudiantes de Medicina que también rindieron honor al primer santo venezolano que, tal como lo serán ellos, fue un médico, pero también un científico consumado, investigador y pionero en la introducción de nuevas técnicas médicas y científicas en Venezuela.

Precisamente en esa combinación entre ciencia y fe se sitúan los tres capítulos de Los médicos del santo, un podcast que cuenta las historias de tres médicos venezolanos que hablan de los milagros de Hernández, pero también de cómo su vida les sirvió de inspiración para obrar en favor de quienes más lo necesitan.

Al mismo tiempo, estos episodios abordan cómo estos médicos trabajan pese a la difícil situación de la salud en sus regiones (Lara, Apure y Caracas), donde los insumos, equipos, reactivos y las medicinas escasean como en el resto del país. También comentan cómo sanarse en un territorio que atraviesa una emergencia humanitaria compleja y que necesita, más aún, de los milagros del llamado “médico de los pobres”.

De esta manera, Runrun.es celebra la santificación de José Gregorio Hernández, que se llevará a cabo el 19 de octubre de 2025 en el Vaticano. Este especial se hizo con el apoyo de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) y Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Haz clic en esta imagen para ver el especial.

José Gregorio Hernández, especial Los médicos del santo
Para celebrar la santificación del llamado "médico de los pobres", Runrun.es presenta un especial de tres podcast que narran las historias de doctores que han seguido sus carreras inspirados por su figura
Los médicos del santo podcast - ilustración de José Gregorio Hernández en vitral
Equipo de Investigación RR
TelegramWhatsAppFacebookX

Es una mañana de mayo de 2025 y, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela, la academia se prepara para rendir un homenaje a José Gregorio Hernández, cuya canonización acaba de ser anunciada por el hoy fallecido papa Francisco, la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Allí, en las escalinatas centrales del auditorio conocido por sus nubes de Alexander Calder, se desplegaron ese día un par de filas con jóvenes trajeados con sus batas blancas. Eran los estudiantes de Medicina que también rindieron honor al primer santo venezolano que, tal como lo serán ellos, fue un médico, pero también un científico consumado, investigador y pionero en la introducción de nuevas técnicas médicas y científicas en Venezuela.

Precisamente en esa combinación entre ciencia y fe se sitúan los tres capítulos de Los médicos del santo, un podcast que cuenta las historias de tres médicos venezolanos que hablan de los milagros de Hernández, pero también de cómo su vida les sirvió de inspiración para obrar en favor de quienes más lo necesitan.

Al mismo tiempo, estos episodios abordan cómo estos médicos trabajan pese a la difícil situación de la salud en sus regiones (Lara, Apure y Caracas), donde los insumos, equipos, reactivos y las medicinas escasean como en el resto del país. También comentan cómo sanarse en un territorio que atraviesa una emergencia humanitaria compleja y que necesita, más aún, de los milagros del llamado “médico de los pobres”.

De esta manera, Runrun.es celebra la santificación de José Gregorio Hernández, que se llevará a cabo el 19 de octubre de 2025 en el Vaticano. Este especial se hizo con el apoyo de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) y Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Haz clic en esta imagen para ver el especial.

José Gregorio Hernández, especial Los médicos del santo
Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter