PERFIL | María Corina Machado y el Nobel que premió la resistencia cívica en Venezuela

Nuevamente, María Corina Machado Parisca es noticia. En esta oportunidad, el nombre de la coordinadora nacional de Vente Venezuela ocupó titulares noticiosos en todo el mundo por ser la primera mujer venezolana en alcanzar el Premio Nobel de la Paz.

La líder de la oposición fue galardonada este viernes 10 de octubre por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Su camino hacia este reconocimiento internacional comenzó hace más de dos décadas, cuando decidió convertirse en una voz firme y disidente contra el chavismo.

Machado Parisca, de 58 años, es caraqueña. Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, cuenta con una especialización en Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y se graduó del Programa de Líderes Mundiales de Políticas Públicas de la Universidad de Yale, ubicada en Estados Unidos. En 1992, fundó la Fundación Atenea, que trabajaba en beneficio de los niños de la calle en Caracas.

“Expropiar es robar”

En 2002, dio sus primeros pasos en la vida política al ser una de las fundadoras de Súmate, una organización no gubernamental veedora de la transparencia electoral en el país y una de las principales promotoras del referéndum revocatorio contra el fallecido Hugo Chávez, que se llevó a cabo el 15 de agosto de 2004. Su objetivo era destituir a Chávez de su cargo presidencial a mitad de su mandato. Súmate jugó un papel clave en la recolección de firmas que permitieron activar el referéndum, también documentó y denunció irregularidades y presuntas violaciones por parte de las autoridades electorales.

Desde ese momento, Machado proponía la idea de formar y disponer a “súpertestigos” en cada mesa de votación, para que recogieran las actas emanadas por los equipos del Consejo Nacional Electoral, escanearlas y subirlas a una página web para consulta ciudadana, un plan que materializó 16 años después, el 28 de julio de 2024.

Sabían que María Corina Machado llevaba más de 16 años preparando lo que hizo el 28 de Julio en la noche ?



Quieren pruebas de que lo advirtió y conocía del tema como nadie ? Pues aquí les dejo el vídeo clip



Advertencia ⚠️

Está mujer es una tesa





En 2005, Machado, quien entonces tenía 37 años, se reunió con el presidente estadounidense George W. Bush en la Sala Oval de la Casa Blanca, lo que la puso en la mira de la administración de Hugo Chávez. Desde ese momento, el oficialismo empezó a señalarla como una “agente de la CIA”.

En septiembre de 2010, Machado fue electa como diputada a la Asamblea Nacional (AN) con la mayor cantidad y margen de votos de cualquier candidato en esos comicios.

En su paso por el Parlamento se destacó por tener una posición contralora y crítica de las actuaciones del gobierno de Chávez. Uno de sus momentos más recordados en la Asamblea Nacional fue en enero de 2012, cuando confrontó al fallecido presidente por un largo discurso de ocho horas, transmitido en cadena nacional, en el que omitía los ya crecientes problemas sociales y económicos de Venezuela.

La hoy Premio Nobel de la Paz pronunció una frase delante de Chávez que pasó a la posteridad, para el asombro del jefe de Estado y en una AN que el chavismo controlaba casi en su totalidad: “Expropiar es robar”.

“El tiempo se les acabó, es el momento de una nueva Venezuela. Acepte el debate”, expresó en el marco del histórico intercambio con Chávez.

“Expropiar es robar”, es la frase que pasó a los anaqueles como referencia de que a la tiranía se enfrenta con la verdad y con determinación.



Y defender la libertad siempre ha sido el objetivo de @MariaCorinaYA





En mayo de 2013, Machado fue víctima de una agresión física durante una sesión del Parlamento, por la que terminó hospitalizada y con cuatro fracturas de la nariz. En un video quedó registrado cómo fue golpeada por una diputada oficialista. La dirigente opositora denunció en esa ocasión que la agresión “salvaje y premeditada” ocurrió bajo la “mirada complaciente” de quien fungía como presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

2012, 2013 y 2014: su papel en años convulsos

En el año 2012, María Corina Machado fue una de las candidatas independientes a la Primaria de la Unidad, donde resultó ganador Henrique Capriles Radonski para enfrentar a Hugo Chávez en los comicios presidenciales. Justo en ese año también, fundó su organización política denominada Vente Venezuela, de la que sigue siendo su coordinadora nacional.

Tras la muerte de Hugo Chávez, y un nueva convocatoria a presidenciales en abril de 2013 en las que Capriles repitió como candidato opositor, Machado fue la coordinadora internacional del Comando Simón Bolívar (oposición).

En marzo de 2014, el chavismo en la AN la destituyó como parlamentaria por aceptar el cargo de “representante alterna” de Panamá para hablar ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La decisión fue anunciada por Diosdado Cabello y fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia días después. El chavismo alegó que, al aceptar este puesto en una organización internacional sin la autorización del Parlamento controlado por el oficialismo, Machado violó los artículos 149 y 191 de la Constitución venezolana.

Ese mismo año, Machado fue una de las figuras que impulsó, junto al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el exalcalde mayor, Antonio Ledezma, el movimiento llamado “La Salida”, en el marco del cual se desarrollaron diversas protestas en todo el país para exigir la salida del gobierno de Nicolás Maduro, que fueron severamente reprimidas por fuerzas policiales y militares y dejaron un saldo de 43 muertes a nivel nacional, cientos de heridos y más de 3000 detenciones. Estas y otras violaciones de derechos humanos en Venezuela son investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI) como presuntos crímenes de lesa humanidad.

Así frenaron su candidatura presidencial

En 2015, la líder de Vente Venezuela fue inhabilitada por 12 meses para ejercer cargos públicos. A pesar de que esta medida cesó, en junio de 2023, la Contraloría General de la República anunció una nueva inhabilitación en su contra “para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años”, por incurrir en supuestos “errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas” que la dirigente presentó cuando era diputada del Parlamento.

Con este nuevo artilugio, el gobierno impidió que Machado se inscribiera como candidata de la oposición para los comicios de 2024, a pesar de su avasallante triunfo en las primarias de octubre de 2023 con más de 2,5 millones de votos, que dejó claro que contaba con el respaldo popular a su propuesta de cambio.

La unión en torno al voto

A pesar de ser inhabilitada, Machado empezó a recorrer el país para animar a votar a una ciudadanía apática y cuyas expectativas de un cambio político se habían fugado. En paralelo, mantuvo sus acciones para mantener a la oposición cohesionada en torno a las presidenciales y garantizar que tuviese un representante en la contienda. Ese fue justamente uno de los alegatos para concederle el Nobel de la Paz.

“La señora Machado ha sido una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida, una oposición que encontró un punto de coincidencia en la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo”, destacó el comunicado oficial sobre su galardón.

Luego de que se le impidiera competir, Machado delegó la responsabilidad en los hombros de la académica Corina Yoris, pero el gobierno tampoco aceptó a la profesora como “bateadora emergente”. Fue entonces cuando la oposición se jugó la carta con la inscripción del diplomático Edmundo González Urrutia, y Machado asumió el reto de iniciar otra gira nacional para promover su candidatura, en una campaña que dejó gráficas de multitudinarias concentraciones y un tono emocional especialmente marcado.

Hombres, mujeres y niños se aferraron a un apretón de manos, a un abrazo, a un efímero contacto con la dirigente opositora mientras contaban sus historias personales de familias fragmentadas por la migración, lo que han soportado en años de emergencia humanitaria compleja y la urgente necesidad de un cambio político.

Cada vez que cruzamos la mirada, el corazón se me para. Cuando lloran, llora mi alma. Cuando los abrazo, temblamos juntos. Y cuando, finalmente, sonríen, se ilumina la vida.

Cada uno de ellos son nuestros hijos y la razón por la que seguimos, cada día, cada paso.





🇻🇪 | Cientos de clips de la campaña de María Corina Machado en 2024 inundaron las redes, al conocerse que fue galardona con el Nobel de la Paz: "María Corina, estamos contigo", "Vamos pa' lante", "te queremos mucho", "tengo 20 años y estoy contigo" eran tan solo algunas de las…

#Ahora 1:45 p.m | María Corina Machado llega al punto de concentración en la Av. Francisco de Miranda. Imágenes desde el Centro Comercial Líder.

Presentes corean "no tenemos miedo", "libertad".





🇻🇪 | ÚLTIMA HORA





La gesta del 28 de julio: actas vs silencio

El 28 de julio de 2024, desde tempranas horas de la madrugada, masivas colas de votantes se registraron en todo el país. El nuevo intento de “zarpazo electoral” se topó con una planificación ciudadana que pudo comprobar, con documentos oficiales de la votación, las discrepancias entre lo anunciado por el Consejo Nacional Electoral y lo que sucedió efectivamente en las urnas.

María Corina Machado, inhabilitada y relegada a ser una especie de jefa de campaña de Edmundo González Urrutia, diseñó una estrategia que convirtió el acto de votar en una auditoría paralela. El plan se basó en el sistema de organización llamado “comanditos” y una red de 600 000 testigos de mesa para contrarrestar la opacidad del CNE, asegurando que la evidencia quedara en manos de la ciudadanía.

El centro de esta estructura fue el Comando Con Venezuela (Con Vzla), una plataforma informal establecida inicialmente en febrero de 2023 para impulsar la candidatura de Machado en las primarias opositoras. Tras la ratificación de su inhabilitación a principios de 2024, el Comando demostró una notable capacidad de adaptación política. La estructura organizativa tuvo entre sus filas a figuras clave como Magalli Meda (presidenta), Henry Alviárez (coordinador nacional), y Dignora Hernández (coordinadora política), estableciendo una jerarquía funcional indispensable para la operación electoral. Alviárez y Hernández fueron detenidos antes de las elecciones, mientras que Meda estuvo asilada por más de un año en la embajada argentina, hasta que logró abandonar el país en mayo de 2025, junto al resto del grupo de Vente Venezuela que permanecía en la misma instalación.



Durante la noche del 28 de julio y las horas siguientes, y mientras el CNE anunciaba la “victoria” de Nicolás Maduro, testigos recopilaron las actas emanadas por las máquinas de la institución. En el marco de fuertes y espontáneas protestas que se desataron contra el resultado electoral en todo el país desde el 29 de julio, y con una voraz represión desatada por el madurismo, la movilización ciudadana encabezada por Machado logró escanear y subir al sitio web resultadosconvzla el 83,5% de las actas de escrutinio, un porcentaje masivo que permitió constatar que el candidato opositor, Edmundo González, se había impuesto con una diferencia cercana al 40% sobre Nicolás Maduro.

La estrategia de las actas no solo convenció la ciudadanía opositora y a gobiernos democráticos de la región y del mundo, que expresaron su desacuerdo con el resultado del CNE. Instituciones como el Centro Carter, invitado por el propio chavismo como observador, concluyeron que la elección “no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”. Posteriormente, el Centro Carter presentó ante la OEA las copias de las actas recopiladas por los testigos de mesa, dando aval a la veracidad de la evidencia que desmiente el resultado oficial.

A la fecha, y a pesar de la evidencia que recorre el mundo, el CNE se niega a difundir las actas o los resultados desagregados de la consulta, manteniendo el resultado en el opaco secretismo que caracteriza al poder electoral venezolano.

Clandestinidad y “hasta el final” en suspenso

El costo de desenmascarar un resultado controversial y de reclamar transparencia se pagó con represión en las calles de Venezuela: al menos 25 personas fueron asesinadas en protestas posteriores al 28 de julio y otras 2000 fueron detenidas, incluyendo a niñas y niños que sufrieron torturas o tratos crueles y hasta agresiones sexuales, según denunció la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas.

Machado y su equipo no escaparon de estos actos represivos. La dirigente tuvo que pasar a la clandestinidad poco después del 28 de julio y el régimen no tardó en acusarla de “instigación a la insurrección” y otros delitos. Una parte significativa de su equipo más cercano fue detenido, incluyendo coordinadores regionales y activistas de su partido, Vente Venezuela, así como representantes de otros partidos que se unieron a su causa, como Freddy Superlano de Voluntad Popular; Biaggio Pilieri, de Convergencia, y unos meses después Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia. Vente Venezuela reportó un total de 154 políticos del antichavismo detenidos en el período previo y posterior a las presidenciales. La CIDH ha condenado estas acciones como prácticas de “terrorismo de Estado”.

El 9 de enero de 2025, un día antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro para un segundo y controversial período, Machado reapareció en las calles en una manifestación en Chacao. Según el Comando Con Venezuela, efectivos del régimen “dispararon contra las motos que la trasladaban,” en una emboscada que hirió a uno de los conductores. Machado fue detenida por al menos media hora y lesionada en un brazo. Esta acción fue condenada por el candidato Edmundo González, quien advirtió que no se debía “jugar con fuego”. Las presiones de gobiernos internacionales llevaron a su liberación.

A partir de ese momento, la ganadora del Nobel de la Paz volvió a la clandestinidad y ha seguido articulando en esas condiciones contactos con gobiernos del mundo y denunciando la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela ante distintos foros internacionales. En mayo de 2024, su madre, Corina Parisca, fue evacuada del país. Su salida se concretó junto con la de otros opositores asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, mediante una operación asistida por el gobierno de Estados Unidos.

La líder opositora ha sido amenazada recientemente con su detención si el gobierno de Trump concreta cualquier actuación militar contra el gobierno de Maduro, un señalamiento del régimen para vincularla con una intervención extranjera.

El camino trazado por María Corina Machado con su lema de batalla “hasta el final” aún no ha culminado en la transición de gobierno, que ha sido sus aspiración. Pero el Premio Nobel de la Paz que le concedieron, más que un reconocimiento personal, pone de nuevo sobre el tapete una causa ciudadana que parecía ahogarse en la represión y la desesperanza. El galardón de Oslo inyecta una nueva dosis de visibilidad a las vulneraciones cotidianas a los derechos humanos en Venezuela y al latente reclamo de la ciudadanía por el resultado del 28 de julio de 2024.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



