Actas electorales llegaron a la OEA: cinco claves de la declaración del Centro Carter

La jefa de la misión electoral del Centro Carter en Venezuela, Jennie Lincoln, presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) este miércoles, 2 de octubre, las actas de votación de las elecciones presidenciales del 28 de julio que dan la victoria a Edmundo González Urrutia.

Durante una sesión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), Lincoln señaló que en los comicios presidenciales 12 millones de personas ejercieron su derecho al voto. “Para muchos, esta fue la primera vez que votaron en una elección presidencial durante más de 10 años. En 2018, la oposición se abstuvo”, señaló.

A pesar de las condiciones del contexto preelectoral, la jefa de la misión electoral del Centro Carter en Venezuela señaló que tanto la oposición como quienes apoyaban al gobernante Nicolás Maduro se movilizaron para la elección.

