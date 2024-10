Inicio

La Conversa de ARI | La oposición se fue en blanco en las negociaciones con el gobierno

Alianza Rebelde Investiga (ARI) Hace 33 mins

Hasta tres intentos de negociación entre la oposición y el oficialismo hubo previo a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, según expuso en La Conversa este martes 1 de octubre el politólogo, John Magdaleno.

“Me consta que hubo varios intentos por plantear una oferta de garantías e incentivos, hubo una negativa de tres esfuerzos que se plantearon del lado de la oposición con interlocutores distintos, pero me gustaría saber los detalles de cómo fueron esos contactos y quienes eran los interlocutores”, dijo el director de la consultora Polity durante el espacio semanal de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual.

A juicio de Magdaleno es perentorio investigar por qué el régimen de Nicolás Maduro no quiso escuchar las propuestas de la oposición democrática antes de los comicios del 28J.

El politólogo también dijo en La Conversa con Víctor Amaya, director de TalCual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Ernesto Blanco, director de Runrun.es, que luce complicado el surgimiento de una transición hacia la democracia en corto o mediano plazo.

“Porque las transiciones son el fruto de una cadena de variables y la oposición hasta ahora ha buscado una transición amarrando a una sola variable”.

Magdaleno explicó en La Conversa que los procesos de transición en los regímenes autocráticos han estado regidos por una combinación de factores como sanciones, protestas internas, elecciones y presión internacional.

“Participar electoralmente era importante en esta oportunidad, pero era apenas un componente de la estrategia que debía preparar la oposición, había que prepararse para un ciclo de movilizaciones colectivas, eso no se desarrolló bien a mi juicio, experiencias anteriores dicen que al menos 3,5% de la población debió movilizarse, había ambiente para ello desde el mismo 29J y no sucedió. Tampoco funcionaron las negociaciones que debieron darse antes del proceso para ofrecer garantías e incentivos a factores de poder”.

El politólogo aseveró que el único componente exitoso de la oposición en procura de forzar un cambio en el país fue la propia elección del 28J.

“No fue un error haber participado, por el contrario”.

Presión y quiebre interno

A juicio de Magdaleno, las variables domésticas son las principales disparadoras de los procesos de transición.

“83 de los 102 procesos de transición que he estudiado se han dado a partir de fracturas internas de la coalición gobernante y no siempre vienen del vértice del poder, a veces del creciente descontento en los cuadros medios. El oficialismo tiene entre sus manos un problema serio, esto no es algo que se le vaya a olvidar a la gente o la comunidad internacional, el mensaje de los votantes fue muy claro el 28J: no quiero que tú sigas al frente”, dijo en La Conversa.

Magdaleno consideró que el impacto del 28J fue contundente a diferencia de otros procesos.

“Porque finalmente la oposición, con actas en mano, logró demostrar la victoria. En 2013, Henrique Capriles no logró probar que tuvo una victoria concluyente”.

Para Magdaleno es evidente que el régimen madurista cometió un fraude electoral, sin embargo, se pregunta qué estrategia emprenda la oposición a partir de este hecho.

“Es un momento delicado para la oposición, el primer reto es tratar de validar el cambio, y eso va a imponer en lo sucesivo una serie de subtramas, el desafío de la oposición es mantenerse cohesionada, para cobrar se requiere unión y desde luego la dirección opositora tiene que replantear su estrategia”.

El politólogo indicó en La Conversa que algunos actores políticos de la oposición tratan de imponer una especie de supremacismo moral.

“Tienen que ponerse de acuerdo en torno a una estrategia de fondo y el primer paso es lograr una resistencia asertiva. No es un debate irrelevante el hecho de votar o no en las elecciones regionales y parlamentarias de 2025. ¿Se puede seguir haciendo política? Me preocupa que se de un torneo irracional entre sectores de la oposición para debatir quién tiene la razón”.

Según Magdaleno, pese a que han pasado dos meses de la elección y ya no hay protestas en la calle, todavía está abierto el escenario para una eventual transición a la democracia.

“Porque la crisis es de envergadura, lo que pasa es que no tenemos una fotografía de lo que pasa dentro del oficialismo, no se perciben fracturas internas evidentes, pero sí es notorio que hay desacuerdo entre factores de poder”.

Descarta posibilidad de repetir las elecciones presidenciales.

“Es muy reciente la acusación de fraude y el silencio del Consejo Nacional Electoral, fueron demasiadas irregularidades que se cometieron. Sin embargo, considero que la oposición está obligada a participar en elecciones que no son libres ni competitivas, porque necesita reconectarse y legitimarse con la gente y en este sentido la participación masiva puede provocar divergencias en torno a la coalición dominante”, consideró el analista.

Según Magdaleno, en este momento no hay nada que lleve a pensar que Maduro no se va a juramentar como presidente el próximo 10 de enero ante la Asamblea Nacional dominada por el chavismo.

“A partir de esa fecha se puede acentuar la crisis de gobernabilidad, pero lo más probable es que sea juramentado”, pronosticó.

Para Magdaleno, en Venezuela no hay democracia desde hace al menos 22 años.

“Primero vivimos un autoritarismo competitivo, pasamos al hegemónico y ahora estamos en el cerrado, que es el peor. Esta no es la dictadura de Pérez Jiménez, puede parecerse a las de África o Europa del Este con sabor tropical. Las viejas dictaduras del siglo XX evitaban hacer elecciones, ahora las hacen y cometen fraude. Las autocracias del siglo XXI cooperan entre sí, China, Rusia, Irán, Cuba y Nicaragua han expresado su apoyo irrestricto al gobierno venezolano”, dijo en La Conversa.

Magdaleno expresó que la nueva estrategia planteada por la líder opositora María Corina Machado denominada “enjambre” es la correcta en este momento.

“La sociedad civil debe tener una actitud de templanza, de pensar frente a las emociones, los procesos de articulación social demandan crear estructuras y hacerlas con mejor cautela. No me pregunten más qué debe hacer la oposición, porque no le voy dar pistas al régimen autoritario, simplemente hay que cambiar el protocolo de actuación porque el espacio público tal y como lo conocíamos se acabó”, concluyó.