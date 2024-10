Las “serias dudas” y el “decrépito congreso”: El ‘toma y dame’ entre cancilleres de Colombia y Venezuela

Los cancilleres de Colombia y Venezuela están teniendo discrepancias en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Por un lado, el vecino país duda de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras que el gobierno venezolano defiende su supuesta victoria.

Este martes, 2 de octubre, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, se refirió a la situación política venezolana por los comicios y señaló: “Nosotros planteamos que para poder disipar cualquier duda se debe dar el proceso y publicación de actas de votación”.

Murillo también consideró que es necesario demandar que haya una veeduría internacional e imparcial sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Para Luis Gilberto Murillo, esto es “algo que tienen que resolver venezolanos y venezolanas”, sin embargo, “hay dudas, serias dudas de legitimidad e ilegalidad que se tienen que disipar y eso solo se hace a través de lo que viene exigiendo Colombia”.

Finalmente, señaló que él y su presidente, Gustavo Petro, no reconocerán los resultados “hasta tanto se disipen esas dudas, lo cual no se ha hecho y ha debido hacerse de acuerdo a el sistema legal venezolano el pasado 28 de agosto”.

#LaSillaEnVivo | 🗣️“Hay serias dudas de legitimidad y legalidad que se tienen que disipar … el presidente Petro ha sido muy claro, no vamos a reconocer los resultados hasta tanto se disipen esas dudas”, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo sobre Venezuela 🇻🇪 en el Senado. pic.twitter.com/WV651hAmOg

Esas palabras de Murillo no gustaron a su homólogo Yván Gil, quien señaló a través de un mensaje que publicó en Telegram que ni el canciller colombiano ni ninguna institución colombiana «tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela» porque «no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema».

Más tarde, Gil publicó su respuesta como una imagen en su cuenta de Instagram y añadió otro texto, donde señaló: “Basta de injerencias groseras y de buscar titulares que solo disfruta la derecha paramilitar y fascista, no lo vamos a tolerar; Canciller Murillo, ni usted ni ninguna institución colombiana tienen el derecho y mucho menos la moral para hablar de Venezuela, no es un asunto que le incumba, definitivamente no es su problema”.