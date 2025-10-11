En audiencia telemática acusaron al profesor y economista Ricardo Berrios de cuatro delitos

Desde el pasado 28 de septiembre se encuentra detenido el economista y profesor universitario, Ricardo Berrios, tras ser interceptado por funcionarios del Conas en el estado Trujillo.

Se pudo conocer que el economista fue presentado en audiencia telemática, donde lo acusaron de terrorismo, asociación para delinquir, conspiración con gobierno extranjero y traición a la patria.

Ricardo Berrios es miembro de la asociación de Comerciantes industriales de Valera (Acoinva), de la cual fue presidente. También, presidió el gremio de Fedecámaras Trujillo, es profesor activo en la Universidad Valle del Momboy y un “hombre de fe y devoto del Doctor José Gregorio Hernández”, aseguran sus allegados.

El economista tiene 14 días detenido y alejado de sus seres queridos. Su familia advirtió que requiere tratamiento médico, ya que es hipertenso y también resistente a la insulina.

De acuerdo con el más reciente balance del Foro Penal Venezolano, del 9 de octubre de 20205, en el país hay al menos 841 presos políticos:738 hombres y 103 mujeres. Cuatro de ellos son adolescentes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.