Laboratorio de Paz pide más apoyo global a democracia en Venezuela tras Nobel a Machado

En un comunicado, Laboratorio de Paz celebró que se concediera el Premio Nobel de la Paz 2025 a la dirigente opositora María Corina Machado, y consideraron que este reconocimiento que trasciende su figura individual para “destacar la resistencia pacífica del pueblo venezolano frente a más de dos décadas de autoritarismo, represión y erosión sistemática de los derechos humanos”.



Laboratorio de Paz, centro de pensamiento y acción estratégica interdisciplinario fundado en 2012 con un enfoque en derechos humanos y democracia, subraya que el Comité Noruego del Nobel ha premiado la “defensa inquebrantable de los principios democráticos, su llamado a la participación y organización ciudadana por la vía pacífica como herramienta para el cambio político y la transición democrática“.



El centro de pensamiento sitúa el Nobel en un contexto de precariedad institucional y violencia estatal, el cual está “marcado por la criminalización de la disidencia, la persecución política contra líderes sociales, periodistas, personas defensoras y toda persona que disiente”. Además, el comunicado recordó que el reconocimiento llega en medio de una investigación de la Corte Penal Internacional por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad contra el Pueblo venezolano.



Laboratorio de Paz hizo énfasis en que el Nobel a Machado “reafirma que la búsqueda de la paz pasa por el respeto a las libertades democráticas, a los derechos humanos, la justicia y la dignidad de las personas.” Su liderazgo, según la ONG, ha contribuido a “mantener viva la esperanza de una transición democrática basada en el voto, la soberanía popular y la reconciliación nacional.”



El organismo señaló que este galardón es, de facto, “un premio compartido con todos los que han optado por la palabra y la organización pacífica frente al terror y la violencia de Estado,” rindiendo homenaje a millones de venezolanos que, desde su cotidianidad, han defendido la vida frente a la represión.



Finalmente, Laboratorio de Paz urgió a la comunidad internacional a ver el premio como “un llamado urgente a redoblar su apoyo a la democracia venezolana” y a exigir el respeto al mandato de la soberanía popular expresada en el voto, hoy cercenada ” por quienes gobiernan para la perpetuación autoritaria del poder”.



El comunicado concluye exigiendo la liberación de todos los presos políticos, el cese de las desapariciones forzadas, torturas, y tratos crueles e inhumanos e instando a proteger a los perseguidos por sus ideas, incluyendo a la nueva Nobel de la Paz.





