El Mañanero del 27 de agosto: El comentario de Petro sobre el Cartel de los Soles y otras noticias

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó la existencia del “Cartel de los Soles” y opinó que usan ese nombre como una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. El mandatario afirmó que el paso de cocaína colombiana por Venezuela “lo controla la junta del narcotráfico”, cuyos capos, según dijo, “viven en Europa y Oriente medio”.

Sobre esto, el periodista Ignacio Montes De Oca comparó la postura de Petro con la narrativa de Rusia respecto a Ucrania, cuando Moscú aseguraba que no había invadido el país sino que había lanzado una “operación militar especial”.



Delcy Rodríguez: “Venezuela es hoy víctima, sin duda, de una agresión psicológica sin precedentes que busca crear incertidumbre, zozobra y angustia. Todos los días pendiente de un barco”.

Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela anunció el despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico “Buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”, dijo.

ÚLTIMA HORA | Padrino López anuncia despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe para combatir el narcotráfico



“Buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”, afirmó. https://t.co/JULxoS1jBM pic.twitter.com/s06zAory4G — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 26, 2025

Una familia descubrió un cachorro de oso perdido en la carretera y lo rescató. Esta conmovedora historia muestra cómo el amor y el cuidado pueden crear un vínculo inquebrantable.

Una familia descubrió un cachorro de oso perdido en la carretera y lo rescató.



Esta conmovedora historia muestra cómo el amor y el cuidado pueden crear un vínculo inquebrantable.



pic.twitter.com/1MoJJxfTEw — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 26, 2025

