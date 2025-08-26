Plataforma Unitaria rechaza uso de excarcelaciones como “trofeo político”

La Plataforma Unitaria Democrática rechazó este martes, 26 de agosto, el uso de las excarcelaciones como un “trofeo político”, señalando que la libertad es un derecho y no “un premio”.

Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la Plataforma recordó que “el desconocimiento de ese mandato ciudadano ha profundizado la crisis política, económica y social que padecemos”.

“Estamos convencidos de que solo mediante una verdadera y duradera solución política de fondo al problema democrático, negociada con quienes representan el liderazgo legitimado, podremos abrir las puertas hacia una Venezuela de progreso, donde podamos reencontrarnos y unirnos todos como nación, sin presos políticos ni perseguidos, y con oportunidades para todos”, agregó.

Aunque consideró la Plataforma Unitaria que las liberaciones son “una victoria que llena de fuerza y esperanza a nuestro pueblo”, rechazó “que algunos pretendan convertir ese doloroso proceso en un trofeo político. La libertad no es un premio: es un derecho”, sentenció.

“Nuestra lucha seguirá siendo por la libertad de cada inocente que aún permanece injustamente tras las rejas, a quienes se les violan sistemáticamente sus derechos humanos; por el reencuentro de cada familia venezolana; y por la construcción de la Venezuela justa, libre y democrática que todos soñamos y merecemos”, finalizó.

La libertad no es un premio: es un derecho. #Comunicado pic.twitter.com/ZbqPw59k8E — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) August 26, 2025

Excarcelaciones anunciadas por Henrique Capriles

En horas de la madrugada del domingo 24 de agosto, el diputado electo Henrique Capriles anunció que un grupo de presos políticos fue liberado mientras que a otros se les concedieron medidas de casa por cárcel.

Entre quienes les otorgaron libertad se encuentran Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli y Américo de Grazia.

En tanto, Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron la medida de casa por cárcel, que no significa estar libre plenamente, pero podrán estar en casa junto a sus familiares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país