“Excusa para derribar gobiernos”: El comentario de Petro sobre el Cartel de los Soles generó debate

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este lunes, 25 de agosto, la existencia del “Cartel de los Soles” y opinó que usan ese nombre como una “excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”.

En una publicación que hizo en su cuenta de X, Petro afirmó que el paso de cocaína colombiana por Venezuela “lo controla la junta del narcotráfico”, cuyos capos, según dijo, “viven en Europa y Oriente medio”. También, señaló que propuso a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela destruir ese cartel. “Es coordinar y no someter”, manifestó.

“El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito: La gran Colombia potencia mundial de la vida y pilar esencial de la unidad latonoamericana y de la paz”, agregó el mandatario colombiano.

Vale recordar que en días pasados, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron que habían aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que llevase a la captura de Nicolás Maduro. Según la fiscal Pamela Bondi, las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de trabajar con “organizaciones terroristas extranjeras como las FARC, el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas mortales y violencia” en EEUU.

Dirigentes colombianos refutan los argumentos de Petro

Las aseveraciones de Petro generaron un debate en las redes sociales. El exministro del Interior colombiano Daniel Palacios afirmó que sí hay pruebas de la existencia del cartel, respaldadas por agencias de inteligencia de Estados Unidos, Colombia e Israel, y que este grupo opera desde 1999 con la complicidad de militares venezolanos.

Palacios señaló que los líderes serían Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y altos oficiales militares, y recordó que en 2020, EEUU presentó evidencias y procesó al exjefe de inteligencia venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, como miembro del cartel, según reseñó Semana.

El exministro colombiano criticó duramente a Petro por “defender al Cartel de los Soles”, advirtiendo que su postura lo pone del lado de la ilegalidad y que, una vez termine su mandato, podría enfrentar consecuencias judiciales en EEUU, donde —según dijo— “la justicia puede tardar, pero llega”.

Ante eso, Petro se defendió acusando a varios generales y exministros opositores, afirmando que tienen vínculos con el narcotráfico: “Extraño que los generales que se vinculan al narcotráfico en Venezuela son los que pasaron a la oposición. Varios generales en América Latina pasaron a ser socios del narcotráfico, pero eso no vincula a sus gobiernos como pasa en Colombia. De hecho, uno de ellos ubicado en la Guajira recibió apoyo colombiano para organizar un golpe. Varios ministros del interior también se han pasado a la corrupción”, afirmó.

Los ánimos se caldearon aún más luego de que Carlos Giménez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresó que con sus declaraciones Petro acababa de firmar “su propia sentencia”. Además, aseguró que en el Congreso estadounidense no toman lo dicho como un chiste. “Al contrario, es gravísimo”, sentenció.

El mandatario colombiano le respondió afirmando que Giménez “no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica”. También, insistió en tener evidencias de quiénes son los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. “Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento”, dijo.

Por su parte, el expresidente colombiano Iván Duque afirmó que el Cartel de los Soles “fue el financiador de la campaña de Gustavo Petro”. Ante eso, señaló, el mandatario del vecino país “está obligado a negar la existencia del cartel de los soles, ya que este es beneficiario del régimen”.

Otras declaraciones contra los comentarios de Petro fueron:

“Petro defiende a Maduro, a pesar de las evidencias de narcotráfico de los EEUU contra el narcodictador. Ya esta defensa de Petro a Maduro no es normal. Claro que el Cartel de los Soles sí existe y está aliado con el ELN y es dueño del negocio de la cocaína en la frontera. La cabeza es Maduro. Diosdado Cabello es operador de la banda, al igual que Padrino. Estados Unidos va por ellos y por sus cómplices en la región y el mundo”, Vicky Dávila, periodista colombiana.

“Por más que Petro defienda a su amigo, el narcodictador Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles, nada lo blindará de tener que responder ante la justicia por genocida y narcotraficante. Cuidado con esas amistades, porque también llegará la hora de sus socios”, María Fernanda Cabal, senadora colombiana.

En una posición difícil

Ignacio Montes De Oca, periodista especializado en relaciones internacionales, comparó la postura de Petro con la narrativa de Rusia respecto a Ucrania, cuando Moscú aseguraba que no había invadido el país sino que había lanzado una “operación militar especial”. Montes de Oca afirmó que, para quienes conocen el tema, el Cartel de los Soles existe y es una realidad. A su juicio, Petro enfrenta una situación “compleja” al alinearse con Nicolás Maduro, quien también niega la existencia del cártel. “Obviamente no se van a incriminar diciendo que se han transformado en narcotraficantes”, señaló.

Según el periodista, Petro se encuentra en una posición difícil: por un lado, necesita acercarse a Maduro para poder combatir el tráfico de drogas y enfrentarse a grupos como el ELN y las FARC, que operan en zonas clave de Colombia como el Catatumbo y que reciben armas del gobierno venezolano. Por otro lado, este acercamiento lo aleja de su propio ejército y lo deja vulnerable frente a Estados Unidos.

“Petro pareciera estar empecinado en una táctica de kamikaze a favor de Maduro. Pero que no lo está dejando muy bien parado y que seguramente va a tener una consecuencia en las próximas elecciones”, añadió.

Argentina se suma a ofensiva contra el “Cartel de los Soles”

El gobierno de Argentina dispuso este martes, 26 de agosto, la incorporación de la “organización criminal transnacional” conocida como Cartel de los Soles” al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia.

“La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, expresó la Cancillería en un comunicado de prensa.

Con esta medida, el gobierno Argentina ejecuta las siguientes acciones:

Fortalece los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado.

Refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales.

Reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables.

De acuerdo con el gobierno argentino, la inscripción en el RePET “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

Sanción al Cartel de los Soles

El pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al cartel de los Soles como “entidad de terroristas globales especialmente designados” (SDGT, por sus siglas en inglés). De acuerdo con un comunicado del organismo, el Cartel de los Soles “es un grupo criminal con sede en Venezuela” y acusó a Nicolás Maduro y otros altos cargos de su administración de dirigirlo. Según la OFAC, este cartel “proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa”.

“La medida pone aún más de manifiesto la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el cartel de los Soles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en ese momento. “El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de poner a Estados Unidos primero, tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como Tren de Aragua, el cartel de Sinaloa y sus facilitadores, como el cartel de los Soles”, acotó.

Como resultado de esa sanción, todas las propiedades e intereses en poder de las personas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en un 50 por ciento o más por ellas o con otras personas bloqueadas, también están bloqueadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país