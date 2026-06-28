Agua segura y control de vectores, las verdaderas prioridades sanitarias en La Guaira

El doblete sísmico ocurrido el pasado miércoles 24 de junio sumió al estado La Guaira en una crisis multidimensional. Luego del colapso de más de mil estructuras, la zona 0, o epicentro de la destrucción, podría convertirse una amenaza de salud pública.

Tras los dos terremotos que sacudieron a la región central, la generación masiva de escombros, la presencia de miles de damnificados en albergues improvisados y la exposición a sustancias peligrosas liberadas por la ruptura de instalaciones industriales o de almacenamiento, “configura un ambiente propicio para la aparición de brotes de enfermedades”, explicó Mariana Ortíz* quien trabaja en la emergencia prehospitalaria de Protección Civil.

Ortíz explicó que en Venezuela existe la falsa creencia de que las personas fallecidas son la principal fuente de epidemias, noción que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y diversos especialistas han descartado en reiteradas ocasiones.

La funcionaria de Protección Civil aclaro que si bien los fluidos y descomposición de los cuerpos generan olores fétidos “no transmiten enfermedades por vía aérea en espacios abiertos”.

El agua es la prioridad

Para el exdirector de Protección Civil, Antonio Rivero, el agua es el elemento vital para la salubridad. Para los hospitales, la atención médica, la atención alimenticia “es vital contar con agua segura y más aún en emergencias de este tipo”.

“El agua es necesaria para todo, y si el agua está contaminada el problema ya no será el desastre que causaron los terremotos, el agua contaminada puede generar males mayores al punto de una epidemia”, dijo Rivero.

Mariana Ortíz coincidió con Antonio Rivero en que “el agua es la verdadera prioridad sanitaria en la zona 0”, debido a que el agua contaminada por heces fecales es la principal causa de brotes masivos de diarrea, hepatitis o fiebre tifoidea.

Advirtió que la ruptura de tuberías y los movimientos de tierra facilitan que bacterias como E. coli o enterococos alcancen los acuíferos subterráneos o superficiales.

La funcionaria de Protección Civil indicó que para neutralizar el problema del agua que suele originarse tras este tipo de eventos, los equipos de rescate deben actuar bajo la premisa de que “toda el agua es sospechosa hasta que sea clorada”, es decir tratada con hipoclorito al 0,5 %.

Recomendó que si se van a instalar baños portátiles, estos deben estar a más de 30 metros de cualquier fuente de agua, acompañadas de campañas que prohíban estrictamente la defecación al aire libre.

Las moscas también se convierten en principales agentes de contaminación en cuestión de horas. “Al posarse sobre tejidos en descomposición y luego sobre alimentos o heridas de los supervivientes, aceleran la transmisión de patógenos”, recalcó Ortíz por lo que considera importante la fumigación con insecticidas en la zona.

“La salud pública en la zona 0 depende de restaurar, así sea de manera provisional, la barrera entre las heces, los vectores y el ser humano”, advirtió.

Tras los dos eventos sísmicos que sacudieron a la región central del país, la funcionaria de Protección Civil recordó que el hacinamiento es un caldo de cultivo para COVID-19, influenza y sarampión.

Además, las personas expuestas a escombros y aguas contaminadas son propensas a padecer tétanos y leptopirosis.

Situación actual del agua en La Guaira

Los dos movimientos telúricos de 7,2 y 7,5 que golpearon al estado La Guaira causó graves daños estructurales en la distribución del servicio de agua.

Hasta el momento, el servicio no ha sido restituido en la entidad. El suministro regular depende hasta el momento de camiones cisternas y la asistencia humanitaria organizada por la sociedad civil, empresas y organizaciones no gubernamentales.

Es importante recalcar que tanto en La Guaira como en la mayoría de los estados del país, existe una profunda crisis hídrica que data de años.

A poco más de un mes de la tragedia, el pasado 11 de mayo, José Alejandro Terán, gobernador del estado La Guaira, informó que fue reactivada la Planta Desalinizadora de Punta Gorda, en Mare Abajo, ubicada en la entidad, la cual produce un millón de litros de agua al día.

En declaraciones de Terán, el líquido cumple con los estándares del Ministerio de Salud: “seguiremos dando buenas noticias para La Guaira”.

Sin embargo, un día después, el diario La Verdad de Vargas denunció que el agua a las 11 parroquias de La Guaira estaba llegando “turbia y escasa”.

Habitantes de la zona expresaron que cuando llega el agua tiene un “mal olor” por lo que se han visto en la necesidad de invertir en tanques para almacenar el agua.

*Mariana Ortíz prefirió reservar su verdadera identidad por temor a represalias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

