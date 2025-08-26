Las perlas de Delcy: “Venezuela es víctima de agresión psicológica, todos los días pendientes de un barco”

Este lunes, 25 de agosto, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, soltó varias perlas sobre el despliegue militar que mantiene Estados Unidos frente a las costas venezolanas.

Durante un encuentro del Consejo Nacional de Economía Productiva, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez insistió en que Venezuela es “víctima de una agresión psicológica” (desde Estados Unidos) “sin precedentes” que busca crear “incertidumbre, zozobra y angustia también en la economía”.

La vicepresidenta de Maduro aseguró que los barcos que están saliendo de Venezuela son los de petróleo y que algunos de ellos salieron de Chevron para Estados Unidos.

Sobre la situación económica de Venezuela, la ministra de hidrocarburos aseguró que Venezuela tiene una tasa de abastecimiento “prácticamente del 98 %” y “no hay ningún sector que esté decreciendo”.

A continuación las perlas más relucientes de Delcy Rodríguez sobre la economía venezolana y los busques estadounidenses:

“Venezuela es hoy víctima, sin duda, de una agresión psicológica sin precedentes que busca crear incertidumbre, zozobra y angustia. Todos los días pendientes de un barco”.

“Eso (despliegue militar) tiene un sentido económico, que es generar incertidumbre en la economía, o afectar la economía, afectar el buen curso de la economía”.

“La gestión de Maduro no está pendiente de esos buques, sino de los buques o tanqueros petroleros que salen del país”.

“Venezuela ha sabido cómo sortear con éxito el bloqueo criminal gracias al esfuerzo de esta unión nacional productiva y al de los trabajadores, que han hecho un inmenso sacrificio para buscar fórmulas audaces y caminos creativos con el fin de superar esta coyuntura”.

“Me puse a revisar producto por producto, sector por sector, y la buena noticia es que no hay ningún sector que esté decreciendo. ¡Todos los sectores de la economía nacional están creciendo!”.

“El Motor de los Hidrocarburos es esencial para la economía y estamos impulsando el desarrollo de los 12 Motores que acompañan a este sector, para lograr una economía diversificada”.

ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez denuncia "agresión psicológica sin precedente" para "generar incertidumbre" en la economía venezolana.



"La verdad es que los barcos que están saliendo son los de petróleo, algunos de ellos, salieron de Chevron para EEUU" https://t.co/xiXD30d4ZA pic.twitter.com/0H7vd0iWT5 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) August 25, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

