Nélida Sánchez, un año tras las rejas por defender derecho al sufragio

La organización civil Súmate denunció este 26 de agosto que su coordinadora nacional de formación ciudadana, Nélida Sánchez, cumple un año encarcelada en el Helicoide tras una detención que califican como arbitraria y “producto de un proceso judicial nulo”.

“Nuestra Coordinadora Nacional de Formación Ciudadana Electoral, Nélida Sánchez, cumple este martes 26 de agosto de 2025 un año en prisión siendo inocente, período en el cual el Estado venezolano ha permitido que la administración de justicia le haya arrebatado 12 meses, 365 días y 8.760 horas de gozar y ejercer sus derechos humanos a una vida saludable y con plena libertad”, señaló la organización en un comunicado.

Daños a su salud y violaciones constitucionales

Súmate aseguró que la detención prolongada le ha provocado a Sánchez “daños graves e irreparables a su salud física y mental”, pues además de sus patologías crónicas —hipertensión, insuficiencia venosa, taquicardia y fibromialgia—, recientemente le diagnosticaron síndrome de estrés postraumático en prisión.

El comunicado enfatiza que al mantenerla presa, el Estado venezolano le ha violado derechos consagrados en la Constitución: la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la defensa. “Con este accionar en contra de una mujer y ciudadana ejemplar que ha dedicado gran parte de su vida a promover y defender los derechos humanos, el Estado venezolano ha violentado derechos fundamentales”, señala el texto.

La detención: bajo engaño y sin orden judicial

Según el recuento de Súmate, Sánchez fue detenida el 26 de agosto de 2024 en Los Teques por agentes del Sebin que actuaron “haciendo uso del ardid del engaño” y sin orden judicial, lo que contraviene el artículo 44 de la Constitución. Tres días después fue trasladada al Helicoide, donde permanece recluida.

El proceso judicial, destacaron en el comunicado hecho público este 26 de agosto, está plagado de irregularidades: imputaciones por cinco delitos con base en pruebas forjadas, imposición de defensor público, cambios de fiscales y jueces sin notificación y un juicio diferido indefinidamente. Súmate afirma que estos vicios configuran un “estado de indefensión judicial” que convierte el caso en “nulo de toda nulidad”.

“fundamentalmente por haber admitido los cinco delitos promovidos por la Fiscalía 74 con competencia nacional del Ministerio Público (Instigación al Odio, Asociación para Delinquir, Conspiración, Traición a la Patria y Terrorismo), y haber ordenado su enjuiciamiento el 06 de noviembre de 2024 con base en pruebas forjadas por el SEBIN en el acta policial para justificar su detención, consistentes en dos mensajes tuits con fecha posterior a su privación de libertad personal, que nunca emitió y que no aparecen en su cuenta personal X (antes Twitter): @NELIDASANCHEZO”, especifican.

Exigencia de libertad y reparación

Tras enumerar las irregularidades procesales, la organización exigió al Estado venezolano el sobreseimiento de la causa, se declare la nulidad de los actos judiciales y se ordene la libertad inmediata de Sánchez, además de reparar los daños ocasionados.

“El Estado venezolano es responsable de los daños graves ocasionados a su salud física y mental”, concluye el comunicado, en el que reiteran que la activista permanece presa únicamente por su labor de promoción del sufragio en Venezuela.

En septiembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez luego de considerar que se encuentra en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

Varios personeros políticos, partidos y organizaciones se unieron al pedido de Súmate por la libertad de Sánchez. Juan Pablo García, exdiputado y y miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, consideró que la “comunidad internacional debe intervenir con urgencia y exigir su liberación inmediata”

“Su único pecado fue enseñar a votar , defender los derechos humanos y luchar por la libertad de los venezolanos”, insistió.

Voluntad Popular también lamentó en un mensaje difundido en X la afectación a la salud de Sánchez que ha provocado el encarcelamiento de Sánchez y sentenció: “La persecución nunca podrá silenciar la esperanza de un pueblo decidido a vivir en democracia.

Un Mundo sin Mordaza, por su parte, denunció que la vida de Nélida Sánchez “corre peligro” por la acentuación de sus problemas de salud y exigió que no hubiese más presas políticas en Venezuela.

Nélida Sánchez cumple 1 año presa. Abogada, defensora electoral, con fibromialgia, asma y afección cardíaca. Su vida corre peligro tras un año en El Helicoide.#LibertadYA #NoMásRepresión pic.twitter.com/ESDy3FYKAD — Un Mundo Sin Mordaza (@Sinmordaza) August 26, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país