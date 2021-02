Salario justo para una atención digna en los hospitales - Runrun

Trabajadores de la salud marcharán este miércoles 10 de febrero desde el Hospital J.M. de los Ríos hasta la Defensoría del Pueblo

Exigen homologación de salarios, dotación de insumos y mejora en los servicios públicos

@franzambranor

Otra protesta más del gremio de salud para reclamar derechos fundamentales del trabajador. Este miércoles 10 de febrero, médicos, enfermeros y demás personal sanitario marcharán desde el Hospital J.M. de los Ríos hacia la Defensoría del Pueblo en Caracas.

Durante 2020, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 9.633 protestas. De esa cantidad 8.193 fueron por reivindicaciones laborales, mejora de servicios básicos, acceso a la salud, alimentación y rechazo a la escasez de gasolina.

La cuarentena ordenada por el gobierno a raíz de la pandemia del Covid-19 no fue impedimento para las demostraciones de descontento social. 81% de las protestas (7.789) se produjeron entre el 13 de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

De acuerdo al trabajo de la Alianza Rebelde Investiga, La Crisis de los Hospitales no es un caso importado, publicado por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, para en junio de 2020 había 162 enfermeras disponibles en 47 hospitales centinela o señalados por el gobierno de Maduro para atender a pacientes con coronavirus. Se estima que en septiembre de 2019, 30 mil médicos agremiados a la Federación Médica Venezolana emigraron, 53% de ellos correspondientes a centros asistenciales públicos.

La paz del salario digno

“Fetrasalud, la Intergremial de Trabajadores de la Salud, la Federación Nacional de Bioanalistas, Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas de Caracas, Medicos Unidos de Venezuela y el Colegio de Enfermeras hemos convocado una movilización y la hemos denominado Encuentro por la Paz”, dijo Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud.

Zambrano sostuvo que nombraron a la marcha así por el carácter pacifico que tendrá. “Paz significa un salario digno, jubilaciones y pensiones dignas, alimentación para el pueblo, tener derecho a la salud y a la vida, a no ser criminalizado por ejercer el derecho a la protesta”.

El miembro de Fetrasalud anunció que llevarán a cabo protestas en todas las fechas emblemáticas como el Día de la Mujer, del Bioanalista, del Médico, entre otras.

El dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, Mauro Zambrano, expresó a través de sus redes sociales que seguirán alzando la voz en contra de las injusticias.

“Nos hemos ayudado entre nosotros para seguir adelante y superar un año que nos ha marcado. Aquí seguimos, dando la cara por el sector salud, por nuestros trabajadores y los pacientes. Estar en paz significa tener un salario digno, que podamos mantener a nuestras familias y vivir en paz. El llamado es a perseverar”, escribió en Twitter.

Este martes 9, el Colegio de Enfermeras entregó un comunicado a la Defensoría del Pueblo, exigiendo entre otras cosas, mejoras salariales.

“Hacemos responsable al Estado venezolano de lo que pase en materia de salud. Una estrategia que vamos a ejercer con estas manifestaciones es la visibilización del trabajo de la enfermera en el esquema de salud”, dijo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital.

No paga ni el pasaje

Pablo Zambrano manifestó que los trabajadores de la salud han puesto el reclamo por un salario digno en primera fila porque la administración de Nicolás Maduro no ofrece respuestas al respecto.

“El gobierno acabó con el salario de los trabajadores. El ingreso de un empleado público es de 1 millón 200 mil bolívares, la gente va a trabajar gratis. La política económica del gobierno es devastadora, ha hundido en la miseria a la clase trabajadora”, sostuvo.

De acuerdo a la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto, desde el 1 de noviembre el salario mínimo es de 1 millón 200 bolívares. El tope de un empleado público (Universitario Nivel III) es de 3 millones 648 mil bolívares, mientras que el sueldo de un profesor universitario oscila entre 2 millones 736 mil y 3 millones 648 mil bolívares. Al salario básico se le agrega el bono de alimentación de 1 millón 200 mil bolívares.

“Estamos en el umbral de la pobreza, con un sueldo mínimo que ronda los 0,80 centavos de dólar. Lo que devengamos no nos permite siquiera pagar el transporte público”, dijo Contreras.

La presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital sentenció que en agosto de 2019 presentaron ante la vicepresidencia de la República una propuesta salarial de 600 dólares mensuales, tomando en cuenta el costo de la canasta básica, que de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) en diciembre de 2020 estaba por el orden de los $276.

“El gobierno se ufana en decir que se han dado 53 aumentos salariales, pero ninguno toma en cuenta la Canasta Básica como lo ordena el artículo 91 de la Constitución”, señaló Contreras.

La enfermera Mabel Castillo sostuvo que ya escapa de las manos de los profesionales de la salud el poder atender de manera acorde a los pacientes. “La moneda nacional para nosotros es simplemente un símbolo, la moneda que realmente circula y el gobierno lo permite es la divisa. El sueldo promedio de un enfermero está entre los 3 y 4 dólares y todos sabemos que eso no alcanza. Un profesional bien pagado y motivado no abandona su puesto de trabajo”.

Zambrano aseveró que ante la ineficacia de la administración pública, el propio trabajador de la salud ha tenido que procurar su dotación para protegerse de la Covid-19.

“Hemos tenido que fabricar y comprar tapabocas y demás equipos de seguridad”, indicó.

El dirigente aseveró que los recintos hospitalarios sufren cada día los embates de la crisis de los servicios públicos. “Es muy difícil conseguir un baño funcionando en un centro de salud. El problema del agua azota a los hospitales y dependen de cisternas”.

Entendimiento para soluciones concretas

Para el secretario ejecutivo de Fetrasalud, una salida a esta problemática pasa por un cese de hostilidades entre gobierno y oposición. “Nosotros no creemos en la confrontación. Nos hemos salido de ese esquema. Si hubiese un acuerdo entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, los recursos que están fuera de Venezuela pudiesen retornar al país y parte de eso podría ser usado para elevar el sueldo de los trabajadores”.

Zambrano aseguró que la ayuda humanitaria proveniente del extranjero de la que hacen alarde tanto gobierno como oposición, no ha llegado a la mayoría de los hospitales del país.

Contreras sostuvo que es menester evitar la fuga de talentos en el área de la salud como consecuencia de los paupérrimos salarios. “Cada día se incrementa el número de renuncias. Más de 60% del personal de enfermería se ha ido, el Hospital Vargas pasó de tener 1.500 enfermeras a 350, el Luis Razzeti pasó de 800 a 180 y el Hospital de Niños de 1.600 a 446. Algunas no se van del país, sino que migran hacia otros emprendimientos que le reportan mayor beneficio económico. Cuando baja el número de enfermeras en un hospital, sube entre 2 y 3% el riesgo de muerte en los pacientes”.

Zambrano informó que están invitando para la marcha de este miércoles 10 a otros sectores laborales, como el de la educación.

“Este en efecto es otro pliego más que vamos a presentar ante el gobierno, la gente me pregunta por qué seguimos acudiendo a esas instancias si no nos prestan atención, pero no vamos a desfallecer en el intento porque consideramos que es lo apropiado, no nos vamos a dejar a vencer. Tiene que llegar el momento en que los trabajadores y el pueblo venezolano entiendan que debemos juntarnos para buscar soluciones concretas”.

“Para poder salvar vidas, tenemos que tener calidad de vida”, sostuvo Contreras.