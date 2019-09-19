Guaidó: declaraciones de Saab son un invento, que digan dónde está Santrich - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE de la Asamblea Nacional, rechazó este jueves las acusaciones del fiscal designado por la constituyente Tarek William Saab, quien dijo que el parlamentario está involucrado con el asesinato de cuatro familiares de uno de los integrantes de la banda colombiana “Los Rastrojos”.
Es cualquier invento del régimen; debemos enfocarnos y atender de manera conjunta (con los países del mundo) la crisis trágica que tiene Venezuela y que digan dónde está Santrich”, dijo Guaidó a TalCual
Saab también dijo que tienen dos nuevas fotografías de Juan Guaidó junto a miembros de esta banda paramilitar, a lo que el diputado responde: “Las declaraciones de Saab son un montaje como lo hacen siempre, como lo que hicieron con Juan Requesens o cualquier otra cosa que invente el régimen para distraer la atención de lo central que es la emergencia humanitaria”.
Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, asegura que Nicolás Maduro y su gente lo que buscan es “distraer la atención” tras abandonar la mesa de mediación de Noruega en el momento en que se les presentó una propuesta.
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