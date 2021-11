Runrunes de Bocaranda: MEDIO – ENTRE TORPEZA Y EGOÍSMOS - Runrun

Será imperdonable para estos candidatos -mal comprometidos- la pérdida de la mejor oportunidad en años de ganarle al régimen

ENTRE TORPEZAS Y EGOÍSMOS

Sin que me quede nada por dentro es lo que debemos decir en estos momentos cruciales para nuestro futuro. Sabiendo que el rechazo al gobierno de Maduro ha llegado a cerca del 75 % (es decir 3 de cada 4 venezolanos) la oposición se acerca a un revés demasiado claro, contundente y sin ambigüedades.

Encuestadoras cercanas a la oposición como C21, Datanálisis, Seijas, etc., predicen con sus propias cifras una abstención del 50,70 y 65 %, respectivamente. Si a esto sumamos que dentro de la “oposición” hay hasta 3 y 4 candidaturas por un mismo cargo de elección, no hay que ser una pitonisa para saber los resultados. Claramente el PSUV y Maduro obtendrán así un triunfo legal, contundente y claro.

Esa combinación de “abstencionismo y división” se refleja en cifras como estas que son el resultado de las encuestas de campo hechas por las diferentes empresas que auscultan el corazón electoral: 20 de 23 gobernaciones para el PSUV, 300 de 335 alcaldías para el PSUV etc. Es decir, con posiblemente apenas un 30 % del padrón electoral, el PSUV se haría con el 80 % del gobierno regional. Si no hay más discrepancias entre la realidad que se siente y el de la elección, si llega a continuar la observación internacional liderada por la UE y acompañada por la ONU y otros entes, la validez del resultado está evidente.

Sin embargo, lo que estará por verse será la posición de la comunidad internacional y en particular de los Estados Unidos. Será imperdonable para estos candidatos -mal comprometidos- la pérdida, no solo de la mejor oportunidad en años de ganarle al régimen, sino dejar que el país siga por el despeñadero botando la ocasión y no pidiendo los votos a sus electores que ya están muy cansados de trampas, zancadillas y acomodos. Yo sí saldré a votar, pues no quiero pasar por flojo o desinteresado en el futuro de los míos. Así sea con una mascarilla de nariz y boca.